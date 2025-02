Somos especialistas em lojas experientes – aqui está tudo o que adicionamos às nossas cestas para a primavera 2025

Como editor -in -chief and stylist, eu passo um trama No meu tempo para assistir roupas, falar sobre roupas e experimentar peças para críticas comprovadas. Se eu escrever relatórios sobre o mais recente Tendências de desfiles ou compartilhe mais peças caras em golpe alto T, trazendo a você um show e contar a última aparência é o meu trabalho e, em quem o que usa o Reino Unido, temos arte para uma camiseta (perfeitamente cortada).

É fácil fazer compras de impulsos, mas depois de anos de armazenamento de itens em meu guarda -roupa com os rótulos sempre iluminados, agora faço um esforço consciente para pensar no que vou aproveitar ao máximo. É tão importante lembrar que não fazemos isso ter Para usar todas as novas tendências a cada temporada! Assim, como parte dos meus esforços para não comprar compras e de focar nas peças que funcionarão mais por um período mais longo.

Então, vendo que o compartilhamento é atencioso, aqui está uma visão geral da aplicação de notas de quem o vestir com tudo o que realmente gostamos na primavera 2025. Bolsa criadora com um monitoramento de culto do vestido bonito. Novamente, aqui está a nossa lista final dos melhores elementos a serem considerados nesta primavera, verão e além. Agora, para esperar o sol aparecer …

Hannah Almassi, editor -in -chief

Hannah Almassi, editor -in -chief

Limite Saia de algodão on-line volumosa de linha A “Não consigo parar de pensar nessa saia rohe praticamente perfeita. É tão simples, mas todo pequeno detalhe realmente verifica a caixa de loop de correia com a quantidade de volume na saia”.

Aeyde Nova Bombas apontadas em couro “Comprei um par de saltos da primeira coleção Aeyde (dois do mesmo estilo, eles eram tão bons, eu nunca quis ficar sem eles!) E agora um novo estilo chegou a acender o amor.

Maxine Eggenberger, editora assistente

Maxine Eggenberger, editora assistente

Zara Coleção ZW de vestido longo “Poderíamos sair da estação do casaco, mas este casaco está em uma liga diferente de seus colegas pesados. Ele tem um acabamento de cetim até a aparência dos custos da primavera – embora eu possa me surpreender quantas vezes eu lança com jeans e mocassins – Mas isso se tornará parte integrante do meu guarda -roupa para sempre.

Armadura Simetria de bolso daim “Não é uma bolsa nova, mas foi um minuto quente que a bolsa de simetria de Savette estava facilmente disponível nesta maneira clássica de cor preta e dourada, que era a que eu tinha há meses.

Florrie Alexander, editora de afiliação

Florrie Alexander, editora de afiliação

Derramar Jaqueta de couro do exército de amendoim “Com os dias mais brilhantes a caminho, concentro -me em jaquetas mais leves que sempre poderão vencer as manhãs mais frias. Entre na jaqueta em couro topteme, refinado em forma com uma atração minimalista e um creme macio para se misturar facilmente com o restante de qualquer guarda -roupa.

Givenchy Bombas de flor de madeira 45 bandido 45 “Eu nunca fui apaixonado por impressão, mas há algo sobre esses sapatos com estampa de vaca nos quais não consigo parar de pensar. A forma elegante da funda e a cabeça nos anos 90 com um detalhe ousado pretende levar meu gabinete minimalista para o novo alturas.

Remy Farrell, editor de moda

Remy Farrell, editor de moda

“Na minha cabeça, saí do inverno, mas cada vez que saio de casa, o tempo me humilhou seriamente. Em vez de me vestir como Printemp e Dias Sunny, um cardigã na cintura elegante é uma maravilha de transição que parece pelo menos dez vezes, é um preço real.

Almeida de Brands Blusa de algodão com travessuras com travessuras Não é essa a blusa mais sonhadora na qual você colocou os olhos nesta temporada? A quantidade perfeita de flywwwheels e detalhes de renda para acenar com a cabeça para a tendência de Boho enquanto conseguia se sentir educado também. “”

Recente Vestido Amorette – Lenço Riviera “Este lindo vestido imediatamente me impediu de percorrer meus vestígios.

Poppy Nash, editor -in -chief

Poppy Nash, editor -in -chief

Veludo da hortelã Sapatos de ponte em camurça neutra de Sally “Eu não achava que a tendência dos sapatos de barco seria para mim, mas acontece que eu estava muito falso. Este par de veludo de hortelã atraiu minha atenção graças à elegante sombra pálida e aos detalhes sutis da corda. Eu acho que eles ficariam perfeitos com um par de jeans azul ou branco e uma camisa crocante, ou mesmo um suéter enquanto o tempo ainda está cinza. Tenho a sensação de que eles serão a atualização perfeita de toda a minha aparência clássica de jeans da primavera. “”

Cos Calças Capri alongadas “Se você está procurando calças que façam tudo, você acabou de encontrar. Parcialmente leggings, parte de capri, calças personalizadas, elas conseguem ser o ideal do híbrido de todas as minhas calças favoritas, e você pode literalmente carregar tudo em seu guarda -roupa.

Espaço nk Westman Workshop Baby Cheeks Blush Stick Minette “Adoro corar o ano todo, mas especialmente na primavera. As bochechas do bebê do Westman Atelier Blush são uma das minhas favoritas, mas nesta temporada, acho que vou me oferecer o líquido”.

Shannon Lawlor, editor de beleza executiva

Shannon Lawlor, editor de beleza executiva

O pincel certo Escova de cabelo n ° 3 amarelo essencial macio “Eu sou um pouco famoso por ter terrivelmente esquecido meu cabelo. É super longo, branqueado e sujeito a nós e emaranhados implacáveis. Na primavera, no entanto, estou impaciente em reescrever minha história. Meu arquivo salvo está atualmente cheio de anti-anti-anti-anti-anti-anti -Bob, comprimentos dos anos 70 que parecem sedosos e brilhantes. Infelizmente, estou ciente de que a única maneira de viver meus sonhos de cabelo é se eu me melhorar para escová -lo – e, para mim, isso exige que uma escova de cabelo chique seja um incentivo. Eu já tenho uma escova de escova é um rosa pastel muito fofo, mas o tipo de cabelo é melhor para parar do que estimular o brilho. Para a primavera, estou de olho nesse tom amarelo com cabelos macios para obter um máximo brilhante – é uma coisa total. Eles não apenas parecem obras de arte, mas também estão entre os melhores pincéis de cabelo que o dinheiro pode comprar. “”

Diptyque Paris Orpheon – fragrância recarregável sólida “O díptico Orpheon é, sem dúvida, um dos perfumes mais requintados já feitos – e é por esse motivo que é o meu perfume de assinatura. Como gim e tônicos, compactos de maquiagem em pó e fumaça de cigarro girando no ar, ele tem todo o caráter de caráter de um falado sem esforço em Paris a partir da década de 1960. Esse novo compacto sólido está prestes a substituí -lo – econômico pelo meu ombro e ser chique como o inferno enquanto o faz. “”

Jerrylyn Saguipeded, gerente de afiliação

Jerrylyn Saguipeded, gerente de afiliação

Meias suecas Calças premium svea “Estou pronto para começar a me vestir para um clima mais quente (ISH), e as calças justas são meus acessórios mais afetados no meu guarda -roupa de transição. Este par empoeirado azul de meias suecas vivia em minha mente sem aluguel e forneceria um lindo pop pop Para alegrar qualquer roupa.