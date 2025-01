Sonego é enganado por Shelton: amarga decepção. E a abominação de Panatta aparece…

A bela aventura de Lorenzo Sonego Desagradável Aberto da Austrália. O italiano foi derrotado em quatro sets pelo americano Ben Shelton com placar de 6-4, 7-5, 4-6, 7-6. Nas semifinais, Shelton enfrentará o vencedor entre Jannik Sinner e o australiano Alex de Minaur.

Sonego ainda tem a melhor classificação em um torneio Slam: na verdade, ele nunca havia chegado às quartas de final em sua carreira. A campanha de Lorenzo Sonego no Aberto da Austrália, o primeiro Slam da temporada que acontece em quadra dura, termina, portanto, nas quartas-de-final. Parque Melbourne. Na Rod Laver Arena, o jogador de Turim, número 55 da ATP, foi derrotado pelo americano Ben SheltonSemeado em 21º e 20º no ranking mundial, que prevaleceu em quatro sets com pontuação de 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4) em quase 4 horas de partida. A hipótese de uma semifinal totalmente italiana se desvanece: será de fato Shelton quem desafiará o vencedor da partida entre o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o australiano Alex De Minaur, oitavo cabeça-de-chave e favorito de o público local.

E há poucos dias chegaram a Shelton as palavras de Adriano Panatta: “Quero falar do Shelton, ele é feio, desagradável, vulgar. A hora que ele faz todas essas cenas em campo é insuportável. Nunca vi ninguém tão vulgar em campo. Aparentemente a maldição não surtiu efeito.