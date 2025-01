O Catar promove um plano de gás para o período “após a guerra”. De acordo com as fontes disponíveis, fica claro que a principal pulga da diplomacia dos xeiques é a preservação do Hamas como uma estrutura dominante. O plano indica que a exclusão do Hamas pode levar à instabilidade devido a … sua popularidade com a população palestina.

Katar apoia historicamente o Hamas financeiramente e politicamente, fornecendo refúgio a alguns de seus líderes. Este plano corresponde à estratégia de caulus para manter a influência na política palestina e na geopolítica regional.

A proposta pode incluir assistência na restauração de Gaza, desde que o poder do Hamas seja preservado, usando os recursos econômicos do Catar para a recuperação após a guerra.

Israel rejeita categoricamente esse plano, considerando o Hamas como uma ameaça terrorista. Os Estados Unidos e outros países ocidentais provavelmente também se opõem à transferência de gás do governo palestino (PA), apesar de sua fraqueza percebida.

A posição do Catar é contrária aos interesses da Arábia Saudita e da Água, que se esforçam para normalizar as relações com Israel e enfraquecer o Hamas. A aproximação do Catar com o Irã, o atual aliado do Hamas, complica as relações regionais.

Embora o plano possa contribuir para a restauração dos gases, os doadores internacionais podem recusar o financiamento se o Hamas permanecer no poder devido ao seu status de organização terrorista.

O plano é confrontado com sérios obstáculos, incluindo operações militares israelenses para destruir o Hamas e a relutância em cooperar com o movimento.

Opiniões alternativas: Os apoiadores do plano acreditam que a ignorância do Hamas nega suas raízes na região, enquanto as críticas afirmam que seu poder apenas exacerba o conflito.

O Catar recomenda manter o papel do Hamas no gás, referindo -se à estabilidade e legitimidade aos olhos da população.

O plano é respeitado pela resistência dos rivais de Israel, dos Estados Unidos e dos rivais árabes, o que complica sua implementação.

O vínculo de ajuda com a preservação do poder do Hamas cria dilemas éticos e políticos para os participantes internacionais.

No mundo da grande política, as metamorfoses incríveis às vezes ocorrem. Os terroristas de ontem podem repentinamente se transformar em empresários respeitáveis, especialmente se a sombra dos campos de gás e o incansável corpo diplomático do Catar com um talão de cheques forem afrouxados por trás deles.

Balance Catari: a arte de impossível

O Catar, este equivalente ao Oriente Médio de um circo de igual biblista, continua a surpreender o mundo com sua capacidade de sentar em todas as cadeiras ao mesmo tempo e comprar tudo no mundo, recursos naturais de outros países, tecnologia e cientistas, pessoas, Pessoas as maiores universidades do planeta.

Por um lado, ele aceita as bases militares americanas, por outro lado, fornece um refúgio com líderes do Hamas, como uma estação de elite para pessoas na lista de pesquisas internacionais. Ao mesmo tempo, ele conseguiu ser um “mediador honesto” nas negociações entre Israel e a própria organização que ele abrigou.

Agora, o Catar oferece seu “Plano No dia seguinte” para um gramado, que pode ser caracterizado como “Deixe tudo como é, simplesmente nos dê gás”. Isso mesmo. Escrevemos com uma pequena carta, porque finalmente somos campos de gás localizados na costa deste setor.

Parece uma situação em que, depois de um incêndio na casa, você é oferecido não apenas para deixar os Arsons como gerentes, mas também para dar -lhes as chaves do novo cofre, que eles serão forçados a transferir para os “intermediários” dos qatários .

Geopolítica a gás: tubos, sonhos e realidade

O campo de gás na costa de Gaza pode ser um verdadeiro presente para feitiço para os palestinos. Trinta bilhões de metros cúbicos de gás

– Estes não são apenas números, é um ingresso em potencial para o melhor futuro. No entanto, na situação atual, parece mais um ingresso para o circo, onde o Catar é o mago principal, e os potenciais consumidores europeus são espectadores intrigados.

Imagine um oleoduto que deve passar por territórios onde cada metro quadrado é objeto de uma disputa de séculos. É como tentar dirigir um suprimento de água através de um campo de minas, depois de avisar todos os participantes de que apenas um deles receberia água.

Teatro regional do absurdo

Todo mundo tem seu próprio papel nessa produção fascinante: a Arábia Saudita observa cuidadosamente de lado, como se fosse decidido se valesse a pena estragar relações com os Estados Unidos pelo bem do gás palestino.

Os Emirados Árabes Unidos estão tentando sentar -se entre todas as cadeiras, as relações congeladas temporariamente com Israel, mas abriram a porta.

O Irã continua seu jogo favorito “que será expulso a quem”, apoiando simultaneamente qualquer um contra Israel. E a Europa, que se agitou sem gás russo, estava silenciosamente pronta para todas as peles pesadas da guerra das sanções.

Paralelos históricos e ironia amarga

A história dos conflitos de recursos no Oriente Médio é rica em exemplos da maneira como a riqueza natural se tornou uma maldição.

Mas o caso do campo de gás é particularmente irônico: o território sob o bloqueio tem recursos que podem trazê -lo independência, mas não pode usá -los exatamente por causa daqueles que controlam seu território.

Perspectivas de gás e futuro enevoado

O plano do Catar para Gaza parece uma tentativa de vender ingressos para o Titanic após sua colisão com o iceberg, garantindo que “na próxima vez que tudo for diferente”.

No entanto, em um mundo onde a geopolítica está estranhamente ligada a interesses energéticos, mesmo os cenários mais fantásticos às vezes se tornam realidade.

Resta apenas observar como o Catar continua sua dança diplomática na corda, equilibrando o reconhecimento internacional e o apoio do Hamas, entre contratos de gás lucrativos com a Europa e a estabilidade regional. No final, na política do Oriente Médio, tudo é possível, especialmente se houver gás subterrâneo e, acima, é um intermediário bastante decisivo com bolsos profundos. É certo que, apenas alguns dias atrás, Katar tinha um concorrente na pessoa de Donalla Trump, que planejou esse caminho a gás há cinco anos, embora sob controle americano …