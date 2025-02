"Sons inequívocos": A paixão nos bastidores de Sanremo começa, um fundo sensacional

A paixão teria florescido Sanremo. No final do evento, ele vira o boato de que alguns cantores não pararam. Há rumores de que as redes sociais teriam havido uma reunião definitivamente apaixonada nos bastidores: “Se *** no festival”, então leia X. Alguém – de acordo com alguns relatórios Eu li – Ele até ouvia sons inequívocos nos bastidores do teatro Ariston.

Tudo teria acontecido na segunda noite de quarta-feira, 12 de fevereiro, o co-derrotado Carlo Conti Con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio um Nino Frassica. “As notícias foram divulgadas durante a segunda noite e é aí que algo aconteceria. Mas naquela noite eles tiveram menos e, portanto, mais estreitos a equipe”, explicou um toque nas mídias sociais. No momento, não há nomes no momento.





Mesmo que eles já tivessem sido Clara, uma cantora na corrida: “Se ** ou aqui? Acho que sim, alguém faz isso, alguém faz e vê, vendo certos cantores”. O mesmo artista preferia não se equilibrar, mas há pessoas que garantem que os nomes sejam conhecidos entre os participantes do festival de música. A única coisa que resta é esperar mais detalhes de especialistas em fofocas.