O ator Sonu Sood, que obteve um enorme elogio por seus esforços humanitários durante o Covid 19 enfrenta um mandado de prisão. Um tribunal de Punjab emitiu um mandado de prisão contra o ator de Bollywood em relação a um suposto caso de fraude.

O caso foi apresentado por um advogado baseado em Ludhiana, Rajesh Khanna, em associação com um ₹Caso de fraude de 10 lakh. O advogado disse que foi vítima de um caso de fraude e perdeu uma grande parte do dinheiro. Aqui estão todos os detalhes sobre o caso e a razão por trás do mandado de prisão emitido contra Sonu Sood.

SONU SOOD PRIMENTO: Por que o ator de Bollywood enfrenta a ordem de prisão? Sonu Sood não compareceu perante o tribunal durante a audiência do caso de fraude. Como o ator de Bollywood não respondeu a múltiplas intimações emitidas em relação ao caso, o tribunal emitiu um mandado de prisão contra Sonu Sood, informou a ANI.

O Tribunal de Ludhiana ordenou que o oficial encarregado da delegacia de Oshiwara, Andheri West, Mumbai, que prendeu Sonu Sood.

“Sonu Sood, (s/o, w/o, d/o) residente de R/o H.No 605/606 Apartamento Casablanc, foi devidamente assistido com convite ou ordem (s), mas ele/ela não foi Ele poderia comparecer (Huscos e permanece fora do caminho para evitar o serviço de uma (s) ordem (s) de uma (s) ordem (s)).

“É indicado que esta ordem é retornada de 10 para 02-10-2025 ou antes com um apoio que certifica o dia e a maneira como foi executada, ou a razão pela qual não foi executada”, lê a ordem .

SONU SOOD SKIP EXIT: Qual é a sua conexão com o caso falso de moedas de Rijika? A vítima do caso de fraude, a advogada Khanna, alegou que foi enganada pelo réu Mohit Shukla para investir em uma moeda falsa rijika. Segundo o relatório da ANI, o filho Sood testemunharia. O ator ainda não publicou uma declaração oficial no assunto. O tribunal realizará a próxima audiência no caso de fraude na segunda -feira, 10 de fevereiro.

