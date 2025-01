SOS, não consigo parar de comprar casacos – 15 recém -chegadas no meu radar

Eu nunca encontrei uma jaqueta que eu não gostei, e ela se torna um problema. Depois de dar uma olhada no meu armário, você me disse para relaxar, mas não posso ser parado. Finalmente moro em um clima bastante frio, onde preciso de cada tipo de casaco no mercado. Na primavera passada, comprei uma trincheira em cada impressão e cor disponível. A queda exigida de jaquetas e tarefas de camurça. E no inverno, bem, que requer lã, soprador, couro e tudo mais. Realista, ainda temos pelo menos três meses de mais tempo que exigem um pouco de roupas ao ar livre, por isso não tenho motivos para manter esses recém -chegados. Abaixo, você encontrará meus favoritos da Revolve, República da Banana, pessoas livres, etc. Independentemente do clima, as 15 camadas a seguir serão essenciais nos próximos meses.

Para esclarecer os dias mais escuros de inverno, estilizando um casaco cremoso em um visual monocromático branco.

Amantes e amigos Jaqueta Peyton As camadas de tarefas estão por toda parte agora. Eu gosto de ter um colar de couro falso.

Bardot Casaco clássico de grandes dimensões Um casaco como este torna as calças chiques.

NEMA TRITICO Jaqueta de moto de grandes dimensões Uma jaqueta de couro em que você pode usar um suéter.

República da Banana Jaqueta de caminhoneiro em camurça relaxada Compre isso agora e você agradecerá no outono.

República da Banana Trincheira Se você mora em um clima mais quente, essa camada de luz é ideal para criar uma aparência de inverno que o impedirá de superaquecer.

A aparência vintage perfeita.

República da Banana Jaqueta de couro minimalista Meus amigos de Los Angeles me disseram que uma jaqueta curta como essa estava em sua rotação regular de inverno.

A face norte Jaqueta curta Eu amo a combinação de cores.

Eterno A jaqueta de rancho acolchoada País inglês.

Nós libertamos Fácil aquela jaqueta tolevas Eu tenho esta jaqueta de bronzeamento e posso confirmar que é a camada de luz perfeita.

República da Banana Casaco de trincheira representada por italiano Um casaco de lã repelente à água? Diga menos.

A face norte Pilha extrema 2 Reconfortante de fogo com esta jaqueta.

As garotas de Nova York são todas dedicadas a um jato semi -upirs.