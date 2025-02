Sou editor de beleza há mais de 15 anos – como faço compras de tesouro de Bloomingdale de uma venda de beleza

Como escritor de beleza experiente, vi minha justa parte dos fracassos do tipo de beleza. Quando penso no número de marcas e produtos em comparação com o início da minha carreira, isso me deixa tonto. Não culpo ninguém que esteja impressionado com as escolhas que temos hoje em dia. Então, quando encontro um produto que eu realmente gosto (e escrevo sobre isso), é um grande problema. E quando vejo um desses favoritos à venda, tenho que compartilhá -los com todos. Não posso evitar, gosto de ser uma irmã mais velha da beleza de alguém vai ouvir!

Nesta semana, de 20 de fevereiro a 24 de fevereiro, a Bloomingdale tem uma venda em certos produtos de beleza – e adivinhe, muitas das minhas obsessões estão nesta lista. Mais especificamente, marcas como Beautystat, Dyson, Shiseido, T3 e Charlotte Tilbury, cujos produtos eu uso quase todos os dias. Eles conquistaram seu lugar na minha vaidade – e em breve eles também ganharão um lugar no seu. Tratamentos inovadores da pele que iluminam minha tez com as ferramentas de cabelo que acumularam completamente minha rotina de cabelo, são os meus aliados de beleza conduzidos ou morrem.

Estatísticas de beleza Refiner de pele universal Cuminismo Cumanador de vitamina C Sempre que estou no meu jogo de beleza, é óbvio. Este soro iluminador de beleza é diretamente mágico, ilegiva minha pele e me dando um brilho que traz uma tonelada de elogios. No entanto, quando não estou fora do meu jogo e não esqueço de usá -lo, não recebo os mesmos comentários. (Inserir trombone triste Para minha pele triste). Você deve obtê -lo imediatamente.

Leonor Grayl Máscara de máscara de orquídea máscara nutritiva para cabelos muito secos, grossos ou crespos Quando você tem cabelos brancos / rosa (ou realmente todo o cabelo processado), uma boa máscara de cabelo é uma obrigação. Ultimamente, eu gostei dos produtos Leonor Grayl, então, naturalmente, essa máscara da marca de cabelo parisiense está no meu radar. Extratos de orquídeas e óleos botânicos? Eu preciso que meu cabelo fique encharcado imediatamente.

Dossel UMIDIFER 2.0 CABO Se você não tem um umidificador de dossel, o que você faz com sua vida?! Mas, na verdade, esse dispositivo salvou minha pele menopausica que é extra-hidratada, graças ao radiador na explosão do meu apartamento todos os dias. É calmo e me faz sentir relaxado quando está iluminado. Eu a amo muito!

Férias WHIP Classic SPF 30 Protele solar espuma Honestamente, nunca vou assistir como o SPF inteligente é inteligente. Não apenas é sempre divertido aplicar, mas oferece um SPF 30 grave, proteção resistente à água. Isso me faz querer estar na praia agora!

Shiseido Educação vital de perfeição e refrescante creme avançado Shiseido é uma marca versátil favorita. Falei sobre esse creme firme on -line e na vida real, porque mudou o jogo total para ajudar minha pele a parecer mais firme e suavizar minhas linhas finas.

Dyson Cabelo anão supersônico O Dyson supersônico é meu amado, meu precioso, meu secador de cabelo ou morrer. Não posso ter o suficiente de sua potência de secagem rápida, mantendo os danos causados ​​pelo calor e sob controle. Obtenha agora enquanto redução de US $ 100!

Folheto Dasitizador de mão Hidrating Hydrating Hydration in Berry Bliss Eu amo esse desinfetante para as mãos em movimento, mantenho as variações em cada bolsa, meu carro e pela porta da frente. Ele limpa e hidrata minhas mãos, cheira incrível e é entregue em embalagens compactas e resistente a derramamentos. Nenhum outro tipo está se aproximando!

Anastasia Beverly Hills Brow Wiz Quando se trata de um produto de beleza que eu cruzei como água, esses são lápis de sobrancelha, especialmente o meu wiz da frente favorito. Este lápis de sobrancelha ultra-precise cria sobrancelhas definidas, mas aparência natural, que eu preciso (especialmente quando estou previsto para uma escolha). Eu preciso reabastecer!

Resgatar Complexo de reparo de DNA Há literalmente qualquer coisa deste soro multitarefa, o esclarecimento de hiperpigmentação obstinada para reiniciar a produção de colágeno da sua pele para uma tez mais bonita e mais jovem.

T3 Curlwrap 1 “” Ferro com ondulação rotativa automática Em relação às ferramentas de estilo quente, o T3 é a marca que eu mais espero. Recentemente, eu uso esse ferro de curling rotativo automático no meu cabelo – é divertido de usar e os cachos duram muito tempo!

Charlotte Tilbury Charlotte Magic Crystal Elixir Não é um segredo para quem eu gosto do Creme Mágico de Charlotte Tilbury (que eu obviamente também recomendo colocar à venda), mas tenho em mente esse soro – isso torna minha pele brilhante! Ele contém vitamina C ouro estável adicional, bem como ácido poliglutâmico super hidratante. Minha pele adora.

Peter Thomas Roth Water Drench® Cloud Hyaluronic Hydra-Gel Patches Esses pontos de Peter Thomas Roth são obrigatórios para a picape rápida e refrescante. Une -os para reduzir os bolsos e ajudar a reduzir a aparência de linhas finas. Se ao menos eu estivesse tão bem descansado!

Elemis Matriz noturna pró-colágeno Não posso ter o suficiente deste creme noturno. Oferece uma enorme explosão de hidratação que deixa minha pele rechonchuda e brilhante devido a ingredientes como as algas Padina Pavonica (que possuem incríveis propriedades humorísticas). Sub-On em mim!

Tom Ford Caneta definindo os olhos Este delineador líquido é um sonho para aqueles de nós que sempre têm um olho de gato como uma aparência de assinatura! Eu amo a fórmula pigmentada e a facilidade com que a caneta desliza nas minhas tampas. (Importante quando você começa a perceber que suas tampas ficam um pouco mais enrugadas do que estavam nos anos trinta.)