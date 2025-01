Sou um editor de compras exigente – 30 itens de inverno da H&M de aparência cara que eu realmente compraria

Se você me conhece, sabe que sou muito exigente em relação às compras. Confio em marcas e varejistas favoritos aos quais recorro frequentemente para roupas de trabalho, roupas de trabalho e ocasiões do dia a dia, e raramente me aventuro além de minhas preferências estabelecidas. Outro dia, porém, me peguei navegando no site da H&M e, para minha surpresa, fiquei cativada pelas novidades. Tudo, desde calças largas sob medida e jeans clássicos jaquetas sem colo E as malhas confortáveis, tinham um aspecto além de sofisticado e caro. Tive que olhar duas vezes para confirmar que realmente estava no site da H&M.

Essa descoberta inesperada me forçou a compartilhar meus resultados. Decidi fazer a curadoria de uma seleção dos itens de inverno mais elegantes da H&M que exalam luxo e tornam difícil para qualquer um acreditar que vieram da H&M, um destino normalmente conhecido por peças econômicas.

Se você está procurando um guarda-roupa refinado e estiloso nesta temporada, continue navegando para explorar e comprar os 30 Descobertas de inverno da H&M que seu armário vai agradecer.

H&M Jaqueta justa com gola Nenhum dos seus amigos vai acreditar quando você disser que esta jaqueta é da H&M.

Desculpe, jeans escuros – acho que as calças pretas largas parecem muito mais elegantes do que você.

Pensei que fosse Khaite por um segundo.

Você os encontrará em todos os nossos guias de compras recentes da H&M. Eles são tão bons.

H&M Ava Ultra High Rise Wide Jams Isso prova que você não precisa gastar mais de US $ 100 para conseguir um jeans chique.

O ajuste e o material tornam esta camiseta muito cara.

H&M Casaco de ombro Quero dizer, você nunca pode errar com um simples sobretudo.

Fiquei chocado quando descobri isso.

H&M Cardigã em alpaca Se eu fosse o dono disso, nunca iria querer tirá-lo.

Os fashionistas de Londres a Paris não param de usar saias e calças de veludo cotelê.

Parece muito com a bolsa dobrável Loewe.

H&M Elástico de cabelo com detalhe brilhante Se você possui uma gravata de cabelo enfeitada com ouro, sei que tem um gosto rico.

O design sem gola com o material revestido é *beijo do chef. *

Não tenho nenhuma anotação. Estilo com blusa preta de gola alta, botas de cano alto e mini bolsa.

H&M Sapatos de couro com bico fino Bem, olhe só – outro par de sapatos que parece de grife.

H&M Jeans de cintura alta Das pernas largas às folgadas, os jeans da H&M não são para dormir.

Este cardigã perfeito vem em marrom, preto e marfim, mas cinza escuro é o meu favorito.

H&M Chapéu revestido com enchimento macio Se você ainda não ouviu, os chapéus são enormes agora. Saiba mais e embarque.

Eu estoco preto, marrom chocolate, E Cores marfim.

A H&M está seriamente matando isso agora.

Você ouviu aqui primeiro: os sapatos de bico quadrado vão competir com os sapatos pontudos este ano.

Eu sei que será lisonjeiro. Basta olhar para essas costuras curvas.

Isso também vem em preto.

Confie em mim – isso não estará em estoque por muito tempo.

H&M Sacola para barraca As bolsas com cinto são uma tendência de acessórios pouco conhecida e muito chique de 2025.

Acabei de encontrar sua nova capa de chuva. De nada.

H&M Cardigã manga curta Os cardigans de manga curta são muito mais sofisticados do que os de manga comprida. Pronto, eu disse.

H&M Vestido de gola De repente, todo fashionista está usando um casaco de pele e sapatos de salto alto.

Combine com jeans ou calças largas.