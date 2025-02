"Spartacus" derrota "Locomotiva"Zhamnov estabeleceu um recorde "Spartak"

Spartak jogou em Yaroslalaval após uma derrota sensível em Cherepovets com uma pontuação de 6: 8. E jogos com “locomotiva” para “Red-White” são sempre muito difíceis.

Enquanto isso, Yegor Savikov levou os convidados aos 12 minutos. Yaroslalaval respondeu com um arremesso preciso de George Ivanov. No segundo período, Spartak surgiu graças a Adam Ruhichka. No início dos últimos vinte minutos, as equipes trocaram gols. Os proprietários responderam ao disco de Daniil Orlov com o atingido exato por Pavel Kraskovsky.

E então o Lokomotiv se espalhou um pouco e perdeu dois gols em 57 segundos. Seus autores eram Mikhail Maltsev e Nikolai Goldobin. Os Yaroslals ainda foram capazes de devolver as intrigas após o objetivo de Maxim Berezkin e, pouco antes da última sirene, Andrei Sergeyev reduziu o atraso no mínimo. Mas não houve tempo para desenvolver sucesso.

Spartak derrotou Lokomotiv – 5: 4. Para o treinador principal de Alexei Zamanov, esta vitória se tornou a 76ª no comando do “vermelho -white”. Por exemplo, ele superou o registro do clube, que pertencia a Milos Rzhig (75 vitórias).