Spotify mostrou primeiro um lucro anual

2024, o Spotify Streaming Service alcançou o primeiro lucro anual de cerca de 1,14 bilhão de euros em sua história, relata a Bloomberg em 4 de fevereiro, referindo -se ao relatório da empresa sueca Spotify Technology S.

De acordo com o relatório da empresa, o número total de usuários ativos do Spotify aumentou para 675 milhões de pessoas, enquanto os analistas previram crescimento para 664,9 milhões. O número de clientes que pagam aumentou para 263 milhões (prognóstico dos analistas – 254,9 milhões).

No leilão preliminar em 4 de fevereiro. As ações do Spotify na Bolsa de Nova York aumentaram US $ 7,5%, para US $ 590 por ação. No fechamento do leilão em 3 de fevereiro, as ações são negociadas no valor de US $ 549,08.

O Spotify 2024 ações aumentou 138% depois que a administração de serviços de streaming decidiu se concentrar na raiva após vários anos de espalhamento em audioclions e sob o -produto, observa a Bloomberg.

O Spotify deixou a Rússia logo após o início da invasão total da Federação Russa na Ucrânia. O serviço suspendeu seu trabalho no país em abril de 2022.

