Spurs vence Hoffenheim e aumenta esperanças automáticas nas oitavas de final

Tottenham Hotspur O capitão Son Heung-min marcou em cada tempo para dar ao seu time uma vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim na Liga Europa, na quinta-feira.

O Spurs rapidamente entrou no ritmo, com James Maddison abrindo o placar no terceiro minuto com uma finalização inteligente após um passe longo, e Son aumentou a vantagem aos 22 minutos.

O Hoffenheim dominou o segundo tempo e seus esforços valeram a pena aos 68 minutos, quando Anton Stach acertou um cruzamento de contra-ataque e deslizou a bola para o gol.

No entanto, o ímpeto da equipa da casa foi interrompido quando Son marcou com um remate rasteiro de ângulo agudo dentro da área, aos 77 minutos.

David Mokwa, do Hoffenheim, cabeceou após cruzamento de Andrej Kramaric aos 88 minutos, mas os anfitriões não conseguiram empatar.