Sridhar Vembu de Zoho adverte sobre uma maior inflação após a ameaça de Donald Trump recíproco

O co -fundador da Zoho Corporation, Sridhar Vembu, levantou as preocupações de maior inflação nos próximos meses, uma vez que a Índia provavelmente aumentará as importações dos Estados Unidos, após a ameaça de tarifas recíprocas do presidente Donald Trump.

A Índia também terá que encontrar maneiras de reduzir as importações de bens de consumo da China e aumentar a produção nacional, disse Vembu.

Em uma publicação na plataforma de mídia social X, Sridhar Vembu disse: “Como um modelo mental ligeiramente simplificado, a Índia exporta serviços de software para os Estados Unidos e a quantidade de bens de consumo da China. O excedente com os Estados Unidos é mais do que correspondente ao déficit com a China. Agora, a Índia (você terá que) importar mais iPhones, GPU, GLP, usinas nucleares, aeronaves de combate, uísque etc. dos Estados Unidos para equilibrar o comércio bilateral.

“Para não transportar o déficit em conta corrente, a Índia precisa encontrar maneiras de reduzir as importações de bens de consumo na China, e isso significa aumentar a produção nacional. Como isso não pode acontecer da noite para o dia, de manhã, os preços dos bens de consumo importados podem aumentar, que aparecem como inflação. Os fabricantes indianos precisam intensificar e estabelecer capacidade e adquirir sabendo como necessário ”, acrescentou.

O superávit comercial da Índia com os Estados Unidos dobrou, aumentando de US $ 17,30 bilhões em 2019-20 para US $ 35,33 bilhões em 2023-24.

Enquanto as exportações tradicionais, como gemas, jóias e roupas permaneceram praticamente inalteradas, as exportações de produtos eletrônicos e engenheiros aumentaram.

No ano fiscal de 2024, o déficit comercial da Índia com a China atingiu US $ 85,1 bilhões, com as importações testemunhando um crescimento de 9,8 % no ano -no ano entre abril e outubro.

As taxas recíprocas de Trump Em 13 de fevereiro, Trump anunciou os estarrifes recíprocos em países, incluindo a Índia.

“No comércio, decidi que, com o fim da justiça, cobrarei tarifas recíprocas, o que significa que qualquer pessoa que acusar os Estados Unidos da América os acusará, não mais nada menos. Eles nos cobram impostos e tarifas, é muito simples que os acusamos de impostos e tarifas exatas ”, disse Trump.

Ele assinou o memorando “Plano Justo e Recíproco” e disse: “Eles nos cobram um imposto ou taxa e os cobram exatamente da mesma forma”.

