SRM (Intesa Sanpaolo) e ESL@EnergyCenter (Politécnico Turim): Apresentou o 6º “Relatório de Energia Med & Italiano”

O Relatório de Energia Sesto Med & Italian, trabalho de pesquisa intitulado este ano “A transição energética no Mediterrâneo” entre sustentabilidade e segurança: uma abordagem de tanque de pensamento dinâmico “, criado com o suporte à Fundação Compagnia di San Paolo este ano e o resultado do resultado da sinergia científica entre o SRM (Centro de Estudo conectado ao grupo Intesa Sanpaolo) e o Laboratório Esl@EnergyCenter do Politécnico ou Turim, e a Fundação de Energias Matching. O Mar Mediterrâneo. Para criar as análises desta edição do relatório, SRM e ESL@Energy Center of the Polytechnic of Turim implementaram uma plataforma interativa chamada Enemed Platform, que é por meio de algoritmos e acesso a fontes de dados e análise de dados e análise e análise sobre a energia sobre a energia Os fluxos dos países da área do Euromediterrâneo, também personalizam o clima de dados. Após a introdução dos dois delegados europeus e o gerente regulatório e público europeu da Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti, os relatórios introdutórios de Marco Gilli, presidente da Fundação Compagnia di Paolo e Elena Baralis, seguiu -se a Polytechnic da Politécnica. Eles apresentaram o relacionamento Massimo DeAndreis, gerente geral do SRM e Ettore Bompard, diretor científico ESL@EnergyCenter Lab, politécnico de Turim, seguido de uma simulação e demonstração do funcionamento da nova plataforma hostil. O evento continuou com um debate, moderado por Ana Rovzar, fundador e CEO Polygon AR, destinado aos resultados ilustrados pela relação em que representantes autoritários de instituições italianas e européias de associações de categoria internacional, representantes da indústria de energia e de infraestruturas relacionadas a energia.