Stampede da estação de trem de Nova Délhi: Kumbh Train, para venda de ingressos atrás de Delhi Stampede? O que o relatório da sonda ferroviária diz: Delhi News

Um relatório de consulta sobre o carimbo A venda de ingressos para o Prayagraj foi fatores que lideraram o trágico incidente.

Segundo o relatório, acessado por AAJ Tak, o canal do Indian Brother hoje, as autoridades ferroviárias emitiam aproximadamente 1.500 bilhetes gerais a cada hora para o Prayagraj.

Na noite de sábado, o relatório dizia que centenas de passageiros estavam esperando na plataforma 14 para embarcar em um trem de Prayagraj, enquanto um grande número de viajantes também se reuniu na plataforma adjacente 13 para abordar o Swatantrata Senani Express, que se estende de Nova Délhi para Darbhanga.

No entanto, o Swatantrata Senani Express foi adiado e remarcado para sair à meia -noite, porque os passageiros permaneceram na plataforma.

Como resultado da venda adicional de ingressos, o número de viajantes começou a aumentar na plataforma 14, o que levou à superlotação, com apenas um espaço vazio para as pessoas pararem, de acordo com o relatório da pesquisa.

“Levando em conta as crescentes multidões e a venda contínua de ingressos, por volta das 22h, as autoridades ferroviárias anunciaram um trem especial para oraragraj da plataforma 16. Quando ouviram esse anúncio, passageiros com ingressos gerais, que estavam esperando na plataforma 14, Correu cerca de 16 por 16 cruzando a ponte dos pés sobre a sobrecarga “, disse ele.

“Ao fazer isso, eles pisotearam os passageiros que estavam sentados na ponte Punch, enquanto uma pessoa também escorregava e caiu, o que levou à debandada”.

Confirmando o desenvolvimento, diretor de relações públicas da Northern Railway, Himanshu Shekhar Upadhyay disse: “Na época do incidente, o Magadh Express, que estava indo para Patna, foi parado na plataforma 14, enquanto Uttar Sampark Kranti, destinado a Jammu, foi na plataforma 15. Um passageiro que vem de 14 a 15 anos caiu e caiu na escada, e muitos passageiros em pé atrás dele foram espancados.

Equipes adicionais da polícia ferroviária foram destacadas, mas a equipe não conseguiu controlar a multidão.