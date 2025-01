Stampede explode em Mahakumbh, as vítimas temiam: como aconteceu

Uma situação de “debandada” eclodiu no Mahakumbh em Prayagraj nas primeiras horas de hoje, Janaury 29, que fez com que algumas pessoas se machuquenas.

Falando sobre os relatórios da debandada no Mahakumbh, um diretor executivo especial Akanksha Rana disse aos jornalistas: “Nas rotas Sangam, uma situação de debandada surgiu depois que algumas barreiras quebraram. Algumas pessoas foram feridas. Eles são baixos tratamentos

Um vidente enquanto conversava com o repórter disse: “Alguns ‘devota’ de Panchayati Mahanirvani continuaram. A situação não parecia ser adequada devido à grande multidão. Portanto, o Akhara prendeu o ‘sna’ para os Mahamondaleshwars …”

Ele disse: “O incidente ocorreu por volta das 2h30, quando um grande número de devotos chegou a Sangam Banks. O problema se deve principalmente ao fato de a multidão não ter idéia de onde ir depois do banho. Essas pessoas tinham bagagem pesada na cabeça. Havia muitos depósitos de lixo de ferro que os peregrinos não podiam ver. Algumas pessoas caíram quando perderam o equilíbrio. Sua bagagem pode ser vista em toda a área.

Ele acrescentou: “Eu também caí quando meus pés presos em um dos cubos de lixo. Perdi meus sapatos. Eles me deixaram descalço. Eu toquei uma lesão nos pés. De alguma forma, me levantei e salvei meus pais e outra mulher do que ele jogou o chão.