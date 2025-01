O técnico de futebol russo Stanislav Cherchesov deixou o cargo de técnico da seleção do Cazaquistão “por decisão mútua das partes”, registrado Federação de Futebol do Cazaquistão, 27 de janeiro.

Cherchesov liderou a seleção do Cazaquistão desde junho de 2024. Sob sua liderança, a seleção disputou seis partidas no sorteio da Liga VEFA e marcou um ponto, empurrando com a seleção norueguesa.

Como registrado Publicação Sport-Express de junho de 2024, o contrato de Cherchesov com a seleção do Cazaquistão foi desenhado por dois anos, até o final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, após o qual o acordo poderá ser prorrogado por mais dois anos.

Assim, Cherchesov deixou o treinador antes do início da qualificação europeia para a Copa do Mundo de 2026, cujas primeiras partidas passar Em março.

Stanislav Cherchesov é ex-técnico da seleção russa de futebol (2016-2021). Ele comandou a seleção na Copa do Mundo de 2018, quando a seleção russa apresentou um dos melhores resultados dos últimos anos, chegando às quartas de final do campeonato. Depois de deixar o cargo de seleção russa, Cherchesov comandou o clube húngaro “Ferencvarosha” (2021-2023).

Durante os trabalhos, a treinadora da seleção do Cazaquistão, Cherchesova, foi multada em 738 mil Tenge (cerca de 1.300 euros) por fazer piadas sobre a língua cazaque.

