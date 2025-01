Esta viagem à Ucrânia foi a primeira de Starmer como primeiro-ministro. Durante a visita, ele planeja conhecer Vladimir Zelensky.

O Guardian observa que Starmer planeja assinar um acordo sobre uma “parceria centenária” em Kiev.

Além disso, o político britânico quer discutir com as autoridades ucranianas a possibilidade de enviar forças de manutenção da paz ao país após o fim do conflito.