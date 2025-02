Stars Bills: O peso dos energíssimos. Entre soluções urgentes e visão de longo prazo para a Itália

Os custos de energia são centrais para o debate público há meses, mas nunca gostam no momento em que o país em nosso país é de uma colisão política que atingiu seu nível mais alto hoje. Os olhos são destinados ao Ministro da Economia Giorgetti e ao DL Bollette que é estudado nessas horas e que em breve será discutido no Conselho de Ministros. O poder de execução deseja imediatamente remediar o aumento do preço da energia que é crucial para a competitividade da economia e, portanto, fundamentalmente para o posicionamento do país no tabuleiro de xadrez internacional. Ele sabe disso Giorgia MeloniQuem quer soluções sérias e concretas e as quer imediatamente.

As oposições parecem finalmente ter sido despertadas por meses, uma sonolência que parecia ter Narcoted -lhes. Chegou a hora e o que os gregos chamavam de “Kairòs”, também na hora certa. Não permanece, um relatório e uma equipe dividida que surfs na onda de contas ganham vida no litoral. Após meses de silêncio, o megafone perfeito está aqui: o portfólio italiano. O fato de os custos da energia serem para as estrelas são certos e a discussão pública está fazendo tudo o que pode para incomodar os tons e aumentar a percepção de um inconveniente em que o governo sabe bem, é necessário remediar. Mas é novamente o debate que está em nosso país pobre e sem conteúdo. Além dos guerrilheiros políticos, violetas completamente são as razões profundas e reais dessa situação. Virgílio nos georgiais disse: Felix qui etuit rerum cognoscele Causas. Felizmente, aqueles que são capazes de conhecer as causas das coisas. Vamos tentar fazer algum pedido.

Os altos custos de energia são claramente um problema congênito do nosso país, que se relaciona essencialmente ao mix de energia italiano, filho de décadas de falta de visão. Hoje pagamos as opções (ou melhor, as não células) nos últimos anos. Na Europa, a Itália é o país que depende mais de gás, um jugo muito pesado do qual não podemos nos libertar. Fontes de energia renovável seriam uma solução, e há muitas empresas que investiram … e eficazes nos últimos anos. No entanto, os procedimentos de autorização permanecem muito longos, as regras da burocracia supremem e produzem energia limpa a baixos custos tornou -se um empreendimento heróico. E depois há energia nuclear. Ele está falando há anos e, com este governo, parecemos estar pelo menos em um ponto de virada. Em breve, a lei delegada que uma estrutura regulatória deve oferecer para o retorno potencial do átomo e, por ímpeto do poder executivo, na esquina de uma nova empresa que se refere ao melhor da empresa italiana e deve estudar a viabilidade iniciando para a nova viabilidade nuclear tecnologias. Em suma, algo se move … mas enquanto isso?

Enquanto isso, o debate político e da mídia, em vez de encontrar soluções sérias e concretas, está interessado, em vez de no portfólio de italianos e em empresas pequenas e médias, que são os nerbo de nossa economia, os interesses específicos, os interesses, os interesses específicos, os interesses específicos, interesses específicos, interesses específicos, interesses específicos, interesses específicos de alguns tópicos. A energia acionada (mesmo pequenas e médias empresas, mas especialmente grandes gigantes), que reclamam há meses os custos de eletricidade. Tudo normal, pelo amor de Deus. Além disso, reclamar é o esporte nacional … se não foi o caso que pesa em nossas contas, e não um pouco, exatamente os subsídios a essas empresas. O dinheiro público colocado na mesa para apoiar essas empresas é ótimo. O número é superior a 2 bilhões de euros por ano, que são baixados na conta do consumidor. O sistema de suporte de negócios fornece diferentes tipos de concessões. O primeiro é o interconector, operacional desde 2010, com o qual as empresas podem comprar energia a taxas mais baixas que as internas, graças à possibilidade de recorrer a mercados adjacentes, como os franceses. Este programa tem custos anuais de cerca de 400 milhões de euros. Outra medida importante é o programa de interrupção, ativo desde 2008, que prevê uma compensação para empresas no caso de interrupção da entrega elétrica, com despesas adicionais de cerca de 500 milhões por ano. Finalmente, há o reembolso dos custos de CO2, introduzido em 2020, que compensa as empresas pelos custos relacionados às emissões de CO2, com um ônus de aproximadamente 140 milhões por ano. Isso significa que, ao abordar um tema tão complicado, é bom considerar com a integridade e a visão do sistema, a complexidade das razões e interesses para encontrar soluções de longo prazo. É importante adotar as situações de emergência, mas, acima de tudo, seria essencial ativar processos e estradas abertas que levam a estruturas sustentáveis ​​e sustentáveis ​​em perspectiva.

Para reduzir os custos de energia e diminuir as contas, é necessária uma mudança radical, o que leva a um novo modelo de energia italiana. É vital o mais rápido possível reduzir o peso do gás em nossa mistura, introduzir a energia nuclear, para que ele apoie uma produção renovável crescente. Na última frente, um grande obstáculo estão as negações ideológicas de certos conselhos regionais, basta pensar no caso da Puglia e especialmente na Sardenha, nos quais projetos renováveis ​​são bloqueados por minhas medidas políticas de visão, muitas vezes enfraquecidas por certos interesses que são bem ocultos sob o véu do “interesse público”. Somente dessa maneira podemos olhar para o futuro com esperança razoável e desbloquear o potencial grandioso e tácito do nosso país do sistema.