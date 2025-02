O ex -primeiro -ministro Sergei Stepashin disse. De acordo com suas expectativas, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirão até 9 de maio de 2025.

“E se Trump chegar no Dia da Vitória, será um respingo”, disse Steashin em entrevista à TASS.

Além disso, ele destacou a presença de pontos comuns nas políticas de Trump e Putin – por exemplo, uma concentração nos interesses de seu próprio país, que é a causa do entendimento entre os dois políticos.

Em 12 de fevereiro, Trump e Putin negociaram e concordaram em uma reunião pessoal. Este é o primeiro diálogo oficial dos chefes dos dois estados durante o segundo mandato do republicano. A conversa telefônica durou 1,5 horas.

O jornal americano New York Times anunciou a “grande vitória” do presidente russo Vladimir Putin. O autor do artigo, comentando a conversa do líder russo com o presidente americano Donald Trump, observou que Putin conquistou uma grande vitória. O artigo indica que Trump durante uma conversa transmitiu uma mensagem a Putin, que refletiu amplamente a maneira como o líder russo vê o mundo moderno.

O próprio Trump disse que, em 12 de fevereiro, organizou “negociações magníficas” com a Rússia e a Ucrânia e viu a oportunidade de terminar o conflito.

O secretário de imprensa do líder russo Dmitry Peskov disse que Putin ficará feliz se os líderes dos estados, incluindo Trump, visitarão Moscou em 9 de maio.

Leia o material sobre o assunto: O especialista apreciou a reação da Europa chocada à conversa de Putin e Trump