Ele expressou confiança de que ambos os líderes certamente se encontrariam este ano.

“Eu realmente espero que até 9 de maio. E quando Trump chegar no dia da vitória, isso será um respingo”, citações de Stepashin Stepshin TASS.

A ex -cabeça do governo da Federação Russa acrescentou que Putin e Trump têm muito em comum: por um e para outro – a prioridade do país que eles lideram. Graças a isso, eles conseguiram encontrar um ponto de contato. Além disso, tanto o russo quanto o presidente dos EUA são seriamente tratados por suas declarações.

De acordo com Stepshin, sua abordagem do trabalho pode ser descrita da seguinte forma: “A pessoa disse – a pessoa fez isso”.

Memória, Putin e Trump fizeram uma conversa por telefone em 12 de fevereiro, na qual discutiram o esquema na Ucrânia, relações bilaterais e outras questões.

Falando na Ucrânia, o presidente da Federação Russa anunciou a necessidade de eliminar as causas subjacentes do conflito e concordou com o líder americano que um esquema de longo prazo poderia ser alcançado por meio de negociações de paz. Trump, por sua vez, falou para uma rápida parada de hostilidades e o lançamento do problema pacificamente.

Durante a conversa, Putin também convidou o líder americano em Moscou.