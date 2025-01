Sting cancelou todas as suas versões até o final de maio

Informações sobre isso apareceram em sua conta na rede. O motivo é a infecção. O artista terá um tratamento cuidadoso: o cantor tem problemas com a garganta.

A Sting, de 73 anos, não participou mais do Bass Magazine Awards, realizado em 23 de janeiro. O programa anunciado anteriormente em 26 de janeiro no American Whitland foi adiado anteriormente em 28 de maio, e o show no Phoenix, prometido em 24 de janeiro, será em 1 de junho.

Deve -se notar que Sting cancelou sua participação no festival de música na Bélgica em 2019 por causa da deterioração da saúde.