StockX acabou de me dizer que é a marca de tênis legal que todos vão adorar este ano

Se você acompanha as tendências de tênis, provavelmente notou uma mudança na linha. Os Adidas Sambas, que já foram favoritos indiscutíveis, não têm mais o controle de ferro sobre os entusiastas da moda. Nesta temporada, um novo peso assume o controle, provando que funcionalidade e conforto podem ser inegavelmente chiques. Desculpe, Sambas, mas convenhamos, conforto nunca foi seu forte.

Rompendo o barulho, os tênis Asics rapidamente se tornaram a marca a ser observada. Fundados em 1950 no Japão, esses tênis não são novos no cenário, mas depois de várias temporadas passando despercebidos, vimos como eles experimentaram um aumento repentino de popularidade nos últimos meses.

Criando buzz nas redes sociais, a tendência já está se estendendo muito além das plataformas online. A plataforma de treinamento multivarejista StockX relatou um aumento na demanda no ano passado. De acordo com seus dados, 2024 foi um ano recorde de vendas para a Asics, com um aumento de 350% nas negociações em relação a 2023. A StockX também descobriu que, no ano passado, a Asics foi a marca de tênis que mais cresceu no Reino Unido (e a terceira no mundo)!

Este crescimento explosivo destaca a ascensão da marca no zeitgeist cultural, pois combina uma silhueta desportiva mas clássica com o ajuste confortável que desejamos.

Um grande fator no sucesso recente da Asics é a popularidade viral de sua marca irmã, Onitsuka Tiger. Conhecidos por seus designs de inspiração retrô e cores ousadas, bem como pelos familiares padrões forrados que ambas as marcas apresentam nas laterais de seus sapatos, os tênis Mexico 66 da Onitsuka Tiger ganharam popularidade no ano passado, abrindo caminho para a Asics brilhar. Somando-se a esse impulso estão colaborações de alto nível com designers como Kiko Kostadinov e Cecilie Bahnsen, que trouxeram novidades valiosas para a marca nas últimas temporadas.

O apelo da Asics reside na sua capacidade de combinar tecnologia de desempenho com estética streetwear. Combinando bem com jeans e leggings do dia a dia, também vi estilos contrastados com saias femininas para um acabamento divertido.

Para descobrir quais marcas de tênis as pessoas estarão de olho em 2025, leia nossa escolha dos melhores tênis Asics abaixo.

