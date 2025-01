‘Stop President Yoon’, agência anticorrupção da Coreia do Sul pede à polícia que execute ordem | Notícias do mundo

A agência anti-corrupção da Coreia do Sul pediu à polícia que assumisse a execução de uma ordem para deter o presidente Yoon Suk Yeol, que está sujeito a impeachment, devido à sua tentativa fracassada de implementar a lei marcial, disseram ambos os lados na segunda-feira.

O Escritório de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários (CIO) fez o pedido em uma carta oficial na noite de domingo, faltando um dia para o fim do pedido, informou a agência de notícias Yonhap.

“O CIO enviou-nos uma carta oficial solicitando a nossa cooperação sem consulta prévia”, disse um oficial da polícia à agência de notícias Yonhap. “Estamos conduzindo uma revisão jurídica internamente.”

O CIO suspendeu a execução da ordem na sexta-feira passada, após um impasse de uma hora com o pessoal de segurança presidencial na residência presidencial.

A agência tem trabalhado com a polícia e a unidade de investigação do Ministério da Defesa para conduzir uma investigação conjunta sobre a breve imposição da lei marcial por Yoon em 3 de dezembro.

Com a ordem expirando à meia-noite, esperava-se que o CIO fizesse uma segunda tentativa de deter Yoon ou solicitasse sua prorrogação, entre outras opções.

Fontes disseram que a carta do CIO gerou reclamações na polícia de que a agência estava tentando transferir suas responsabilidades depois de cumprir passivamente a ordem na última sexta-feira.

A equipe jurídica de Yoon rejeitou a ordem como ilegal e inválida, observando que o CIO não está tecnicamente autorizado a investigar as acusações de insurreição que Yoon enfrenta por causa de seu decreto de lei marcial.

No início do domingo, um tribunal de Seul rejeitou a liminar apresentada pelo presidente Yoon que procurava invalidar ordens judiciais para detê-lo e revistar a residência presidencial, disseram funcionários do tribunal.

O Tribunal Distrital Ocidental de Seul tomou a decisão dias depois que a equipe de defesa legal de Yoon apresentou a objeção para suspender o efeito das ordens que eles chamaram de “ilegais”.

A equipe jurídica de Yoon disse que consideraria recorrer da decisão.

“Vamos considerar se devemos interpor recurso junto ao Supremo Tribunal”, disse Yun Gap-geun, advogado de Yoon. “A demissão não significa que as ordens sejam legalmente válidas”.

O mesmo tribunal aprovou a ordem de detenção de Yoon para interrogatório sobre o seu papel na tentativa fracassada de impor a lei marcial em 3 de dezembro. Ele também emitiu um mandado de busca no complexo residencial presidencial no centro de Seul.