A publicação no canal Telegram da publicação afirma que a moeda russa se fortaleceu desde a posse de Donald Trump.

E este processo não foi dificultado pelas declarações do novo proprietário da Casa Branca sobre a possível introdução de novas sanções contra a Federação Russa e o seu desejo de reduzir os preços do petróleo.

Os autores do artigo sugeriram que a retórica dura de Trump é apenas parte da “negociação” antes de um acordo iminente.

Lembramos que no início desta semana a cotação do dólar era de 102,6 rublos e, no fim de semana, a moeda dos EUA caiu para 97,7 rublos.