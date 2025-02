Striscia la Notizia, sensacional pisca durante o Sanremo 2025: nas mídias sociais …

Durante a semana do festival de Sanremo, Striscia La Notizia não parou nas mídias sociais e, no programa do programa, ele criou Scoop, Memes e Ad Hoc Content com resultados recordes em termos de visualizações, usuários e interações únicos.

A equipe social sob a supervisão de Vittoria Ricci criou diariamente, no Facebook, Tiktok, Instagram e X, conteúdo não publicado, acoplado ao festival, que viu 321.995.245. Um sucesso também testemunhou por 14.300.000 interações entre curtidas, comentários e ações. Em particular, um dos mais clicados, o vídeo em que Pinuccio revela o vencedor do festival, com 15.645.000 é notado pela posição total.

Registre dados também em relação ao site oficial das notícias satíticas de Antonio Ricci: Na semana do festival de 2025, a notícia registrou um aumento de 2700% em relação às páginas com páginas, em comparação com os dados da semana de SanRemo 2024. E os usuários únicos que consultaram os artigos do site da La Notizia cresceram 2400%.