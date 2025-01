‘Sua saída abre caminho para relações respeitosas entre a Índia e o Canadá’: MP do Congresso sobre a renúncia de Trudeau | Notícias da Índia

Depois que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou sua renúncia como líder do Partido Liberal e como primeiro-ministro, o parlamentar do Congresso Rajya Sabha, Abhishek Singhvi, classificou na segunda-feira o mandato de Trudeau como marcado por políticas “tolas”.

Singhvi disse ainda que a renúncia de Trudeau é uma mudança muito necessária para o Canadá e suas relações globais.

#JustinTrudeauA demissão do Canadá é uma mudança muito necessária para o Canadá e para as suas relações globais. O seu mandato foi marcado por políticas tolas na frente interna e por uma postura branda em relação aos elementos radicais. Esperamos que a sua partida abra caminho para relações indo-canadenses mais fortes e respeitosas. —Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) 6 de janeiro de 2025





O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou na segunda-feira (hora local) que renunciará ao cargo de líder do Partido Liberal e ao cargo de primeiro-ministro assim que um sucessor adequado for identificado. Ele confirmou que discutiu o assunto com o presidente do Partido Liberal para iniciar a busca por um novo candidato para o cargo.

“Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido e de primeiro-ministro depois que o partido eleger o próximo líder. Se tiver que travar batalhas internas, não posso ser um bom candidato. Pedi ao presidente do partido liberal que encontrasse um novo candidato para o cargo de primeiro-ministro”, disse ele, informou a ANI.