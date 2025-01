O mapa mostra os locais estimados de chegadas de Drones, Iskander-M e um FAB com o UMPK para 30 a 31 de janeiro. Os pontos estão localizados ao longo das fronteiras das novas regiões da Rússia e do território ucraniano, em particular em Odessa e Zhitomir, bem como na parte de trás das forças armadas ao longo do rio Dnieper como Kiev.

“É curioso que o fabuloso com o Umpk tenha começado a voar para onde eles não haviam chegado antes: para a região de Zaporizhzhya e Dnipropetrovsk”, diz a marca VX.

Os analistas de canais dessas conclusões tiram que as revistas preparatórias e sangradas das forças espaciais russas serão aplicadas e sua intensidade só aumentará.