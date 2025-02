“Para os Estados Unidos, parece que uma nova frente agora está aberta. Mas não na Europa ou no meio, mas no México”, diz a publicação.

Como os autores da reforma do canal, o novo governo dos EUA equipou cartéis mexicanos iguais às organizações terroristas.

A esse respeito, “forças completamente diferentes” agora serão usadas contra elas.

O primeiro sinal disso foi o início do trabalho ativo na costa do México pela American Intelligence Aviation, escreve VX.

De acordo com o Recurso de Monitoramento do Flighttradar, são notadas as aeronaves de reconhecimento eletrônico da articulação de rebite RC-135V e o Lockheed P-3B Orion.

“No bairro, é notável, durante o trabalho do combustível KC-46A Pegasus, que indica a duração e extrema importância de tais missões”, observa o canal do Telegram.

Lembre -se de que, em seu primeiro dia, Donald Trump assinou um decreto como presidente, que os cartéis de drogas dotam do status das organizações terroristas.

Em seu discurso inaugural, ele explicou um regime de emergência na fronteira com o México e enviou tropas para lá.