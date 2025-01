Washington DC: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez manteve a ameaça de tarifas às nações do BRICS se eles tentarem substituir o dólar americano por qualquer outra moeda. Em uma publicação sobre a verdade social, Trump escreveu:

“A idéia de que os países do BRIC estão tentando se afastar do dólar, enquanto somos e observados, terminou. Exigiremos um compromisso desses países aparentemente hostis de que eles não criarão uma nova moeda do BRICS, ou de volta. Qualquer outra moeda substituir o poderoso dólar americano ou enfrentar tarifas de 100 % e deve esperar dizer para vender na maravilhosa economia dos EUA.

Não há possibilidade de que o BRICS substitua o dólar americano no comércio internacional, ou em qualquer outro lugar, e qualquer país que tente cumprimentar tarifas e adeus aos Estados Unidos! ”

A declaração reforçou a posição de Trump sobre a desfolagem, alertando que os países do BRICS devem se comprometer a manter o papel do dólar americano no comércio global ou enfrentar conseqüências econômicas. Sua publicação enfatizou que qualquer tentativa de introduzir uma nova moeda do BRICS ou apoiar outra alternativa para substituir o dólar levaria a uma taxa comercial completa contra essas nações.

Os comentários de Trump indicam uma posição firme contra mudanças financeiras que podem desafiar a influência da economia dos Estados Unidos no comércio internacional.

Trump já havia reiterado sua posição durante uma cerimônia de assinatura no Salão Oval, onde alertou diretamente os países do BRICS para se afastar do dólar. Falando sobre o assunto, ele disse:







“Como nação do BRICS … eles terão uma taxa de 100 % se pensarem em fazer o que pensavam e, portanto, deixarão imediatamente”.

Ele também rejeitou a idéia de que os Estados Unidos estavam em uma posição vulnerável, referindo -se a uma declaração do ex -presidente Joe Biden. Trump insistiu que os Estados Unidos influenciam os países do BRICS, declarando:

“Não é mesmo uma ameaça. De fato, desde que eu fiz essa declaração, disse Biden, eles nos colocam em um barril. Eu disse, não, nós os temos em um barril. E não há como eles possam fazer isso . ”

Trump realizou avisos semelhantes antes de assumir o cargo de 47º presidente dos Estados Unidos, afirmando que as nações do BRICS enfrentariam 100 % de tarifas em importações para os EUA. Seus últimos comentários reforçam o compromisso de seu governo de proteger o domínio do dólar americano no comércio global.

As nações do BRICS têm trabalhado ativamente na redução da dependência do dólar. Durante a sessão plenária da 15ª Cúpula do BRICS em 2023, o presidente russo Vladimir Putin solicitou desdém, afirmando que “os países do BRICS devem expandir os acordos nas moedas nacionais e melhorar a cooperação entre os bancos”. Em junho de 2024, os ministros das Relações Exteriores do BRICS se reuniram em Nizhny Novgorod, Rússia, onde defendiam “o uso melhorado de moedas locais em lojas bilaterais e multilaterais e transações financeiras entre países membros”.