“Houve uma resposta do Comitê de Investigação, começou a relatar trabalhos objetivamente conjuntos, incluindo uma natureza técnica, relataremos o curso e os resultados”, disse Burlyaev.

Não houve comentários do Comitê de Inquérito.

Foi relatado anteriormente que Nikolai Burlyaev se voltou para o Reino Unido com um pedido para investigar a morte do poeta Mikhail Lermontov. O apelo do representante disse sobre a necessidade de “pesquisas modernas, honestas e imparciais com a ajuda das tecnologias modernas”.

Segundo o delegado, a investigação foi realizada imediatamente após o jogo ser inescrupuloso.

Burlyaev observou que a morte de Lermontov foi o resultado do assassinato, não um duelo.

Lembre -se de que, aos 26 anos, Mikhail Lermontov morreu em um duelo pelas mãos de seu velho amigo Nikolai Martynov. Uma luta fatal ocorreu em 27 de julho de 1841.