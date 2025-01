Sucesso duplo para o magnata do setor imobiliário Kiran Khawaja: Fajar Realty ganha prêmios de melhor agência e agente imobiliário em Dubai | Notícias do mundo

Dawn Imóveis é uma das melhores corretoras imobiliárias dos Emirados Árabes Unidos. A Fajar é uma das empresas mais premiadas que obteve muitos reconhecimentos nacionais e internacionais em muito pouco tempo. Kiran Khawaja O CEO dinâmico e bem-sucedido da Fajar Realty levou a Fajar Realty a novos patamares de sucesso. Recentemente, Kiran Khawaja recebeu um prêmio em reconhecimento ao seu excelente serviço, comprometimento e contribuição no Prêmios árabes para os melhores dos melhores, que aconteceu no dia 13 de dezembro de 2024 no hotel The Westin Dubai Mina em Dubai.

Ela foi premiada com o “Melhor relação custo-benefício em agência imobiliária”Nesta prestigiosa cerimônia de premiação. Ele Prêmios Árabes para os melhores dos melhoresque reconhecem e premeiam os melhores artistas da região árabe, foram comemorados com muito alarde. Magnatas dos negócios de diversas categorias, como serviços empresariais profissionais, tecnologia, imobiliário, viagens e turismo, beleza, cosméticos, construção, robótica, automação e outras indústrias, conquistaram os cobiçados prêmios. O momento da cereja do bolo para Kiran Khawaja veio quando ele conquistou o prêmio de Melhor Agente Imobiliário (Dubai) 2024-2025, concedido pelo International Property Awards.

Kiran tem sido uma inspiração para profissionais do setor imobiliário em todo o mundo e conquistou um nicho para si mesma no mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos, diferenciando-a de outras empresas imobiliárias da região.

Falando à mídia após ganhar o prêmio, Kiran disse: “Estou muito feliz e entusiasmado por ter ganhado este prêmio. É um grande privilégio ser reconhecido como ‘Melhor agência imobiliária com boa relação qualidade/preço‘ e Melhor Agente Imobiliário (Dubai) prêmio nessas cerimônias de premiação. “Estou orgulhoso do impacto que consegui causar nos Emirados, e em Dubai em particular, que é o principal centro de comércio e investimento internacional no mercado imobiliário de Dubai.”

Kiran tem estado no centro das atenções da mídia dos Emirados Árabes Unidos desde que ganhou muitos prêmios e reconhecimentos de prestígio em sua ilustre jornada de 18 anos. Deve-se lembrar que Kiran ganhou muitos elogios e prêmios por seu trabalho árduo e zelo. Ela conquistou o prêmio Asia One UAE “Best Brands 2023-2024” e o altamente cobiçado “Fashion Factor – Businesswoman of the Year 2024”. Ela recebeu o prêmio Gulf Achiever de Melhor Agência Imobiliária do ano de 2024. Em reconhecimento aos seus esforços no setor imobiliário, ela teve o privilégio de ganhar o Global Saga Awards Dubai 2024 – Melhor CEO Feminina, que não foi apresentado por nenhum. além da superestrela de Bollywood Sunil Shetty.

Somam-se a seus elogios uma série de prêmios, incluindo Dawn Imóveis ganhando honras como ‘DAMAC Top Performing Agency’, ‘Azizi Agents Award Gala 2023’ e ‘Emaar Token of Appreciation Award’. Além disso, eles receberam o Prêmio Menaa de Liderança de 2023 e muito mais.

(Isenção de responsabilidade: Este artigo faz parte da iniciativa de conexão ao consumidor da India Dotcom Pvt Lt, um programa de publicação paga. O IDPL não reivindica nenhum envolvimento editorial e não assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões no conteúdo do artigo).