Sudão: 8 mortos e 53 feridos em ataques paramilitares em Cartum e na cidade de El Fasher | Notícias do mundo

Pelo menos oito civis foram mortos e outros 53 ficaram feridos em bombardeios de artilharia das Forças paramilitares de Apoio Rápido (RSF) na capital do Sudão, Cartum, e na cidade de El Fasher, no estado de Darfur do Norte, no oeste do Sudão.

“A milícia RSF continuou o seu bombardeamento sistemático no sábado contra civis na cidade de Karari, na cidade de Omdurman, a norte de Cartum, e na cidade de Sharq Alneel (Nilo Oriental), a leste de Cartum, matando 4 civis e ferindo outros 43. “, disse o Ministério da Saúde do estado de Cartum. em um comunicado.

Os feridos foram levados para tratamento nos hospitais Al-No e Abu Sied, em Omdurman, e no hospital El Ban Jadid, na cidade de Sharq Alneel, informou a agência de notícias Xinhua.

Também no sábado, a 6ª Divisão de Infantaria das Forças Armadas Sudanesas (SAF) disse num comunicado que quatro civis foram mortos e outros 10 ficaram feridos num bombardeamento da RSF contra bairros residenciais em El Fasher na sexta-feira.

A RSF ainda não comentou esses incidentes.

No início de dezembro, pelo menos 20 civis foram mortos e outros 17 ficaram feridos em ataques das Forças Paramilitares de Apoio Rápido (RSF) a dois campos de deslocados na cidade de El Fasher, no Sudão, disse um funcionário do governo local no sábado.

“Ontem à noite (sexta-feira), um drone da milícia RSF lançou quatro bombas na escola Qoz Bena, um campo que abriga centenas de pessoas deslocadas em El Fasher, matando 19 civis e ferindo outros 16”, disse Ibrahim Khatir, diretor-geral de saúde da RSF. Estado de Darfur do Norte. disse o departamento.

“Esta manhã, a milícia lançou bombardeios de artilharia contra o campo de deslocados de Abu Shouk, ao norte de El Fasher, matando um civil e ferindo uma menina”, acrescentou. A RSF não emitiu qualquer comentário sobre o ataque na área de Abu Zeriga.

Em 4 de dezembro, o governador da região de Darfur, no Sudão, anunciou que 20 civis foram mortos num ataque das Forças Paramilitares de Apoio Rápido (RSF) numa área do estado de Darfur do Norte, no Sudão.

“A RSF cometeu um massacre na área de Abu Zeriga, ao sul da cidade de El Fasher, matando 20 civis e ferindo outros 20”, disse o governador Minni Arko Minnawi numa publicação na sua página do Facebook.

Desde 10 de maio de 2024, ocorreram confrontos violentos entre a SAF e a RSF em El Fasher.

O Sudão está atolado num conflito devastador entre as SAF e a RSF desde meados de abril de 2023, que ceifou pelo menos 29.683 vidas e deslocou mais de 14 milhões de pessoas, dentro ou fora do Sudão, de acordo com as últimas estimativas de organizações internacionais.