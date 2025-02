Os funcionários do estaleiro Blohm+Voss em Hamburgo descobriram um chip de metal no motor da Marinha Alemã de Nova Corvette, de acordo com uma investigação de publicações alemãs, Seaddeutsche Zeitung e WDR e NDR Television and Radio Companies.

Dezenas de libras de batatas fritas foram encontradas no motor enquanto verificaram antes do primeiro lançamento do navio na água. Segundo especialistas, se eles não encontrarem chips, poderá haver danos significativos ao Corvet. Isso teria fechado há muito tempo a transmissão do navio da Marinha Alemã.

Os jornalistas dizem que Corvette pode se tornar um objeto de sabotagem. Quem está atrás dela não está claro. Blohm+Vossa e o representante da Marinha Alemã se recusaram a comentar sobre uma suposta sabotagem. O escritório do promotor em Hamburgo e a diretoria policial também não forneceram nenhuma informação.

O comandante -chefe da Marinha da República Federal da Alemanha, vice -almirante, Yang Christian Kaac, sem ambiguidade não confirmou informações da investigação de Sueddeutsche Zeitung, WDR e NDR, Ele escreve Deutsche Welle. Segundo ele, as sabotas tentaram repetidamente danificar os navios e, desde 2022, a frota alemã está tomando medidas especiais para proteger contra tais ameaças.

De acordo com Sueddeutsche Zeitung, a Marinha Alemã queria usar Emden Corvette para monitorar a zona de frutos do mar no Mar Báltico como parte da OTAN. No início dos anos 2000, o exército alemão ordenou cinco desses corvets da classe 130 em 2017, as autoridades alemãs ordenaram a segunda série de cinco outros navios. Seu custo foi de cerca de dois bilhões de euros.

No telegrama, eles encontraram Bota, que emprega para os habitantes da sabotagem da Europa com vistas pró -Rosk O BOT é anunciado no PMC Wagner público, e os serviços especiais russos podem ser incluídos em sua criação, relata o OCCRP relata