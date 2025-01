Suécia enviará navios de guerra para patrulhas da OTAN no Mar Báltico após incidentes de sabotagem

Suécia Na segunda-feira, ele anunciou planos para mobilizar recursos militares, incluindo navios de guerra, em OTAN patrulhas no Mar Báltico, na sequência de uma série de alegados incidentes de sabotagem que levantaram preocupações de segurança regional.

O governo sueco revelou que irá fornecer até três navios de guerra, um Avião de vigilância ASC 890, e recursos da guarda costeira para reforçar a presença da OTAN na área.

Quatro navios da guarda costeira serão destacados imediatamente e sete navios adicionais ficarão de prontidão.

Esta é a primeira contribuição das forças armadas da Suécia para os esforços de defesa e dissuasão da OTAN desde a adesão à aliança em março de 2024.

A decisão surge no meio de receios crescentes sobre as actividades russas no Báltico, especialmente depois do cabo Estlink-2, que liga a Finlândia à Estónia, ter sido danificado no Natal.

As autoridades de ambos os países suspeitam que os danos foram causados ​​pelo petroleiro Eagle S, ligado à Rússia, que se acredita ter arrastado a sua âncora ao longo do fundo do mar.

Primeiro ministro Ulf KristerssonNo seu discurso numa conferência anual de segurança, descreveu a posição precária da Suécia no cenário geopolítico em mudança. “A Suécia não está em guerra, mas também não há paz”, disse Kristersson, segundo a agência de notícias TT.

Esta medida está alinhada com a estratégia mais ampla da OTAN para reforçar a sua presença militar no Mar Báltico, anunciada pelo Secretário-Geral Mark Rutte em Dezembro.

Após a aprovação de Türkiye, a Suécia e a Finlândia aderiram à aliança em resposta à invasão russa da Ucrânia, e a Suécia tornou-se o 32º membro da OTAN.