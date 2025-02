Suécia: Shoot no Centro de Educação para Adultos deixa 10 mortos, incluindo atirador

O tiroteio explodiu depois que muitos estudantes foram para casa após um exame nacional. Veículos policiais e ambulâncias, as luzes piscam, cobriam os estacionamentos e as ruas ao redor da escola quando um helicóptero zumbiu acima.

“Meus pensamentos também estão com todos aqueles cujo dia escolar normal foi trocado por terror”, disse Kristersson. “Estar confinado a uma sala de aula com medo pela sua própria vida é um pesadelo que ninguém deveria ter que experimentar”.

A polícia invadiu a casa do suspeito após o tiroteio de terça -feira, mas não ficou claro imediatamente o que eles encontraram. Eid Forest disse que não havia sinais de alerta antes do ataque. As autoridades estavam trabalhando para identificar o falecido.

A violência armada nas escolas é muito rara na Suécia. Mas houve vários incidentes nos últimos anos em que as pessoas foram feridas ou mortas com outras armas, como facas ou machados.

A escola, chamada Risbergska Campus, atende aos alunos com mais de 20 anos, de acordo com o site. São oferecidos cursos de escolas secundárias primárias e superiores, bem como aulas suecas para imigrantes, treinamento vocacional e programas para pessoas com deficiência intelectual.

As autoridades disseram que não havia suspeita de conexões com o terrorismo neste momento, mas que a polícia não forneceu um motivo.

