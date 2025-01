Suicídio ao pensar "Weersta Donald"

Mario Sechi 24 de janeiro de 2025

A distância que a América de Trump se separa da Europa de Ursula von der Leyen não é muito enorme para os programas (que podem se unir em muitos pontos) do que para as idéias, mentalidade e energia com as quais os problemas são abordados na democracia comum.

Sergio Marchionne, depois que conheceu Trump, me disse: “é um divisor de águas”, um homem de ação que conhece outro homem de ação, fala o mesmo idioma, o problema é que as montanhas de regras são produzidas na Europa, mas de ação se se Little vê. Os Estados Unidos da América disseram que Winston Churchill é um poderoso motor a vapor que, quando entra em ação, este é um desses momentos, a segunda presidência de Trump fecha uma era e abre outra.

No dia anterior ontem, Emmanuel Macron e Olaf Scholz se conheceram e suas palavras se assemelhavam às de dois moldes domésticos que croissant comeram no creme enquanto houve a batalha. Se a senha da Europa é “Trump contra Trump”, então um feliz aniversário porque levará pouco; Por outro lado, se eles pensarem em Bruxelas e no meio ambiente como podem trabalhar com os Estados Unidos, uma nova era também pode abrir para nós.

A Europa não possui estratégia industrial, possui uma política externa de falência, exposta ao lado leste dos mísseis balísticos da Rússia e ao Mar Mediterrâneo para ondas de migração e terrorismo. Giorgia Meloni tudo isso é claro, o relacionamento com os Estados Unidos para Roma e Bruxelas é uma vantagem e, se a Europa afundar (que não pode mais ser excluída, o Império Romano entrou em colapso, muito menos a UE) pelo menos) barco salva -vidas.