Suicídios de estudantes de Kota: aspirante JEE encontrado enforcado em seu quarto, quarto caso de suicídio neste mês

Em meio a uma onda de suicídios de estudantes no centro educacional de Kota, no Rajastão, um aspirante de 17 anos deu um passo extremo apenas quatro dias antes de seu exame JEE Mains, disse a polícia no sábado. Este é o quarto suicídio cometido por um estudante em Kota este mês.

O aluno da 12ª turma, Manan Jain, que estava simultaneamente se preparando para o JEE-Mains e hospedado na casa de sua avó materna em Kota, enforcou-se em um ângulo de aço em uma janela de seu quarto, acrescentou a polícia.

Manan, que é do distrito de Bundi, no Rajastão, estudava até altas horas da noite com seu primo. Depois de estudar, seu primo foi dormir em um quarto próximo. Manan foi encontrado enforcado em seu quarto pela manhã. O primo de Manan informou a família sobre todo o desenrolar dos acontecimentos. Manan estava prestes a comparecer ao exame JEE do semestre de janeiro.

O oficial da delegacia de polícia de Jawahar Nagar, Ram Laxman Gurjar, disse que Manan morava com a família de sua avó materna na casa deles em Kota. Ele estava estudando na 12ª classe e também se preparando para o JEE-Main.

O funcionário disse que Manan e seu primo, filho de sua tia, ficaram em quartos separados no andar superior. Os dois estudaram juntos por 23 a 24 horas. De manhã, quando o filho da tia acordou, descobriu o corpo de Manan. O motivo do suicídio ainda é desconhecido, acrescentou o policial.

Segundo o tio materno de Manan, o aspirante ao JEE estudava em Kota há três anos e a sua família mora em Bundi.

“Seu pai, Manish Jain, é empresário. Ele era o único filho de seus pais. Ele estava se preparando para o JEE fazendo coaching particular enquanto estava em Kota. Ele era muito bom nos estudos”, disse o tio de Manan.

A família de Manan recusou-se a realizar uma autópsia, disse a polícia.

QUARTO CASO EM 18 DIAS

Este é o quarto caso de suicídio de estudantes em Kota em apenas 17 dias este ano. Na sexta-feira, um estudante de coaching de 18 anos supostamente cometeu suicídio quando seu corpo foi encontrado enforcado em sua sala de PG. O estudante, residente em Odisha, veio para Kota para se preparar para o Teste Nacional de Elegibilidade e Admissão (NEET) e morava em Vigyan Nagar.

Na semana passada, dois estudantes que se preparavam para o Exame Conjunto de Admissão (JEE) cometeram suicídio nas suas salas de PG em dois incidentes distintos. Nenhuma nota de suicídio foi encontrada. Enquanto um era de Haryana, o outro pertencia a Madhya Pradesh.

Em 8 de janeiro, Abhishek, aspirante ao JEE, de 20 anos, supostamente cometeu suicídio enforcando-se em um ventilador de teto em sua sala de PG em Kota. Ele residia em Guna, em Madhya Pradesh, e se preparava para o JEE em um instituto de treinamento em Kota desde maio de 2023.

No dia 7 de janeiro, outro aspirante ao JEE de Haryana, identificado como Neeraj (19), foi encontrado enforcado no seu quarto de albergue.