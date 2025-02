Suki Waterhouse acabou de usar treinadores com calças justas – toda a nossa equipe agora está dividida

Alguns pares de calças justas e lama parecem uma partida feita no paraíso – botas na altura e meia -calça semi -caliosa, por exemplo, são uma dupla comprovada. Outros, no entanto, continuam a desencadear um debate entre os círculos da moda. As meias e sandálias abertas, embora um alimento básico do tapete vermelho, continue sendo um espetáculo raro nos armários do dia -a -dia. Outra combinação de divisão? Calças justas associadas aos treinadores.

Embora as opiniões em nossa equipe sejam mistas, um iniciado de moda que beija firmemente o visual é o modelo e o cantor Suki Waterhouse. Sair no meio do turbilhão da semana de moda de Nova York, Waterhouse denominou uma trincheira de couro bordada, elegantes óculos de sol pretos e um lenço de grandes dimensões. No entanto, por mais impressionante que fosse esses elementos, eles não foram o que roubou o espetáculo. Em vez disso, foi sua escolha inesperada de sapatos – transportadores usados ​​com calças justas – que realmente chamaram minha atenção.

(Crédito da imagem: Kurt Geiger’s Grackedness)

Evitando picos previsíveis da Nike ou Adidas, Waterhouse optou por um par de laranja e rosa vibrantes Kurt Geiger Islington Trainers (£ 159). Pressionando a tendência do treinador colorido que está ganhando impulso há meses, sua escolha injetou um contraste lúdico em seu set de inverno com um mínimo de esforço.

Embora um emparelhamento não convencional, a combinação de calças justas e as mansões do motorista ofereciam conforto e praticidade – se comportam com os requisitos da semana de moda – além de adicionar um elevador fresco e inesperado à sua aparência mais pesada em clima frio.

Convencer uma série de Esculpido Os funcionários em que essa combinação merece outra aparência, leu o restante para descobrir nossa modificação das melhores calças e treinadores abaixo.

Compre meias e treinadores aqui:

Roubo As oitenta meias opacas de contorno preto Essas calças altas também estão disponíveis em outras cinco tons.

Adidas Tênis de couro listrado Taekwondo Esses tênis bege leves são tão fáceis de deslizar em um guarda -roupa de cápsula.

Calzédonie Efeito transparente de meias opacas Derilize -os com treinadores únicos ou use com uma bota elegante e joelho superior.

Adidas Textura de couro metálico de taekwondo em couro deslizante Os treinadores da Adidas Taekwondo são os favoritos de uma pessoa da moda.

H&M Calças justas de 2 pacotes a 2 pacotes Estes estão disponíveis nos tamanhos Xs – 3xl.

Kurt Geiger Sneaker Islington Compre o estilo Waterhouse gosta.

Marks & Spencer 2pk 20 Suporte de negador para calças justas transparentes Eles têm um design de suporte firme para um ajuste confortável.

Seca van Noten Tênis de couro com efeito de cobra com painéis O design da impressão da cobra lhes dá um acabamento tão alto.

Pessoas livres Calças justas totalmente opacas Estilo com um mini bonito ou um par com um vestido de longo prazo para obter um efeito completo de capa.

Salomão Tênis de malha com borracha x-6 Os treinadores de Salomão são os favoritos de uma pessoa da moda.

Meias suecas Calças premium svea Eu sempre volto às meias suecas para sua coleção chique de alta qualidade /