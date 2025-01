Sunita Williams ‘abandonada no espaço’: Donald Trump causa confusão, diz ‘Elon em breve estará a caminho’

A última declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o retorno de dois astronautas “abandonados no espaço”, e a resposta do CEO da SpaceX, Elon Musk, causou confusão quando a NASA já anunciou planos de levá -los para casa.

Trump disse que pediu a Elon Musk e SpaceX que “estivessem procurando” os dois astronautas da NASA, que foram “abandonados no espaço” na estação espacial internacional, o mais rápido possível.

“Acabei de pedir a Elon Musk e @spacex para” ir “para os 2 bravos astronautas que foram praticamente abandonados no espaço pelo governo Biden. Eles estão esperando muitos meses na estação @space. Elon estará em breve a caminho .

Musk compartilhou uma captura de tela da posição de Trump e reagiu com um 🫡 (cumprimentando emoji do rosto).

Mas por que os comentários de Trump levaram à confusão? Não está claro exatamente o que Trump e Musk significam: levar em consideração a espaçonave SpaceX que a NASA tem responsável por retornar aos astronautas já está no espaço.

Não está claro se as declarações de Trump e Musk significam que a tripulação-9 agora retornará antes da tripulação-10.

Notícias da Sunita Williams: a história até agora: Os astronautas da NASA Sunita Williams e Butch Wilmore haviam lançado a bordo do estelar da espaçonave da Boeing em junho de 2024. Eles deveriam permanecer no espaço por cerca de oito dias.

Mas depois que o Starliner foi detectado com algumas falhas, a NASA decidiu devolver a espaçonave da Boeing sem seus dois tripulantes em setembro de 2024.

A NASA anunciou que Sunita Williams e Butch Wilmore retornariam com a missão da NASA-Space Crew 9, lançada no final de setembro, juntamente com Nick Hague e Aleksandr Grubonov.

Agora, a NASA disse que os dois astronautas não retornarão à Terra até a substituição da missão da tripulação 9, que é a missão da tripulação 10 do NASA-Spacex, não se joga na estação espacial internacional.

A NASA usa a espaçonave SpaceX para seu programa de tripulação comercial para transportar equipamentos de e para a Estação Espacial Internacional (ISS).

A decolagem da missão da tripulação 10, que foi agendada em fevereiro de 2025, foi adiada no final de março de 2025. Isso recuou a chegada da missão Crew-9, da qual eles fazem parte de Sunita Williams e Butch Wilmore.

A NASA ainda não anunciou a data exata de Sunita William e Butch Wilmore na Terra. No entanto, os dois astronautas do Starliner, “presos” no espaço, não retornam até o final de março ou até abril devido a um atraso no lançamento de suas substituições.

