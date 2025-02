Super Bowl 59: Parte de tempo de Kendrick Lamar – o que esperar

A contagem regressiva para o Super Bowl 59 torna os fãs com entusiasmo o confronto entre os chefes de Kansas City e o Philadelphia Eagles, mas também o programa de tempo na parte. Este ano, o rapper vencedor do Grammy Kendrick Lamar ocupa o centro do palco, prometendo uma performance dinâmica cheia de faixas bem -sucedidas e possíveis convidados surpresa.

Convidado Confirmado: SZA se junta ao palco Um ponto de destaque confirmado ao desempenho do Super Bowl de Lamar é a presença de SZA de sensação de R&B. Os dois artistas colaboraram em vários projetos, especialmente a música sonora de 2018 “All the Stars” da Pantera Negra. Com a inclusão do SZA, os fãs podem esperar um momento de energia emocionante e alta durante o show.

Lista de músicas prováveis: uma mistura de sucessos novos e clássicos O recente Grammy de Lamar vence e o sucesso da tabela fornecem pistas sobre sua provável lista de músicas do Super Bowl. Seus últimos sucessos, “não como nós” e “assim” com o futuro e o metrô Boomin, são fortes candidatos, especialmente devido à sua popularidade.

Além disso, as faixas de seu último álbum do GNX poderiam aparecer. Músicas como “Luther” e “Gloria”, ambas com SZA, poderiam ser interpretadas, capitalizando sua química musical. Outras seleções possíveis do GNX incluem “TV Off” e “Spabble Up”.

Músicas possíveis e colaborações surpresa Enquanto a presença confirmada de SZA está gerando emoção, especula -se que outros artistas possam se juntar a Lamar no cenário do Super Bowl. Dada sua extensa rede na indústria da música, as colaborações surpresa com outros artistas de hip-hop ou R&B poderiam criar o show.

Além de seu trabalho recente, Lamar também pode fazer alguns de seus sucessos clássicos que ressoam com os fãs. Músicas como “Humble”, “DNA”. E “muito bem” foram hinos culturais e podem ser momentos eletrizantes durante a apresentação.

Como ver o Super Bowl 2025: canais de televisão, opções de transmissão e horário de início O altamente antecipado o Super Bowl 59 será transmitido na Fox, que tem os direitos de televisão para o jogo do campeonato deste ano. Os espectadores podem sintonizar a cobertura ao vivo, incluindo a análise antes do jogo.

Super Bowl 59 Hora de início Hora do Leste (ET): 6h30 de 9 de fevereiro

Hora central (CT): 17h30 em 9 de fevereiro

Time padrão da Índia (IST): 5h00 em 10 de fevereiro.

Como ver o Super Bowl 2025: canais de televisão, opções de transmissão e horário de início O altamente antecipado o Super Bowl 59 será transmitido na Fox, que tem os direitos de televisão para o jogo do campeonato deste ano. Os espectadores podem sintonizar a cobertura ao vivo, incluindo a análise antes do jogo.

Super Bowl 59 Hora de início Hora do leste (ET): 18:30 a partir de 9 de fevereiro

Hora central (CT): 17:30 de 9 de fevereiro

Time padrão da Índia (IST): 5:00 de 10 de fevereiro.

Opções de transmissão do Super Bowl 2025 Para aqueles que preferem transmitir o jogo on -line, várias plataformas oferecerão a transmissão do Super Bowl 59:

Fubo, Tubi, DirectV Stream, Sling TV, TV YouTube, Hulu e Fox Sports App.

Fonte