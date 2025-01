Suprema Corte concede medida provisória ao ator telgu Mohan Babu em caso de agressão a jornalista

A Suprema Corte concedeu na quinta-feira uma medida provisória ao ator telugu Mohan Babu, impedindo a polícia de tomar medidas coercitivas contra ele em um caso envolvendo agressão a um jornalista.

O incidente ocorreu quando Babu entrou em confronto com um repórter de um canal de notícias nacional, causando-lhe ferimentos que o levaram à hospitalização. A agressão começou quando Babu supostamente jogou um microfone contra o jornalista.

Uma bancada de juízes Sudhanshu Dhulia e Prashant Kumar emitiu um aviso de quatro semanas em resposta a um apelo apresentado por Babu, contestando a decisão do Tribunal Superior de Telangana de negar-lhe fiança antecipada.

Durante a audiência, o advogado Mukul Rohatgi, representando Babu, explicou as circunstâncias do ataque. Ele disse que Babu teve uma briga com seu filho afastado, que entrou em sua casa com uma equipe de mídia de 20 a 30 pessoas. No calor do momento, Babu jogou o microfone no jornalista. Rohatgi acrescentou que Babu estava pronto para apresentar um pedido público de desculpas e oferecer uma compensação, se necessário.

O advogado do jornalista informou ao tribunal que Babu tinha visitado o hospital e alegadamente pressionou o jornalista para retirar a queixa. O tribunal ordenou que o advogado do jornalista determinasse se deveria ser solicitada uma indemnização a Babu.