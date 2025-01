Supremacia de IA em risco? Trump chama o aplicativo de depseek da China de ‘chamada de atenção’ | Notícias do mundo

O presidente Donald Trump disse que a subida repentina do aplicativo chinês Deepseek “deve ser um pedido de atenção” para empresas americanas que desenvolvem inteligência artificial, pois precisam se concentrar no laser em competir para vencer. A Deepseek diz que seus modelos de inteligência artificial são comparáveis ​​aos dos gigantes americanos, como o Openai, que está por trás do ChatGPT e do Google Gemini, mas potencialmente uma fração do custo. Trump também mencionou que a Depseek é um desenvolvimento positivo, pois é mais barato.

“Hoje e nos últimos dias, tenho lido sobre a China e algumas das empresas da China, uma em particular com um método mais rápido de IA e um método muito mais barato. Isso é bom porque não tenho que gastar tanto dinheiro .

“Então, eu realmente acho que é um fato e se é verdade e ninguém sabe realmente se é, mas eu vejo como positivo porque você também o fará. Então, você não gastará muito e você receberá o O mesmo resultado “, disse ele e rapidamente e rapidamente, ele acrescentou um aviso às empresas de tecnologia americanas.

“Felizmente, o lançamento da AI Deepseek de uma empresa chinesa deve ser uma atenção para nossos setores que precisamos nos concentrar na concorrência para vencer, porque temos os melhores cientistas do mundo. Até a liderança chinesa me disse isso”, disse Trump.

“Eles disseram que você tem os cientistas mais brilhantes do mundo e Seattle e vários lugares, mas o Vale do Silício. Ideias”, disse ele.

“Somos sempre os primeiros. Eu diria que é positivo que possa ser um desenvolvimento muito positivo, em vez de gastar milhares e bilhões, você gastará menos e, felizmente, ocorrerá a mesma solução”, disse Trump.

Mais tarde, em uma interação com jornalistas a bordo da Força Aérea One, Trump disse que não está preocupado com o domínio chinês no setor tecnológico. “Vamos dominar. Vamos dominar tudo”, disse ele. “Estamos em risco de perder a supremacia da IA?” Trump foi perguntado.

“Existe uma maneira diferente de fazer algo. Outras pessoas anunciarão várias soluções de IA assim que na próxima semana, então eu entendo, o que excederá isso. Então, vamos ver. Veja, é muito novo mundo, nesse sentido.