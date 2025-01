Supreme Sociedad Towers de Noida setor 99 pede aos inquilinos de casal para fornecer o consentimento dos pais

O presidente de uma sociedade de alta rise no setor 99 de Naida pediu aos proprietários que alugaram apartamentos a solteiros ou casais que apresentam um certificado de casamento ou uma carta de consentimento de sua família.

A medida ocorreu após a morte de um estudante de 23 anos, que caiu até a morte do sétimo andar da Suprema Sociedade de Torre no Setor 99 em 11 de janeiro deste ano. Uma sonda é realizada no assunto.

No entanto, o SS Kushwaha, secretário da Associação de Proprietários de Apartamentos Supremos de Torres (Staoa), disse: “Essa não é a opinião do conselho, o presidente da VN Subramaniam, circulava por conta própria”.

A VN Subramaniam, Presidente da Associação de Proprietários de Apartamentos, a Sociedade Suprema de Towers, enviou um e -mail aos proprietários de apartamentos em 21 de janeiro, na qual pediu a todos os proprietários de pisos que apresentassem documentos à Associação da Associação.

O e -mail estabelece que “os proprietários de pisos que alugam para o single (meninos ou meninas) devem garantir a apresentação de informações detalhadas, incluindo os endereços e aprovações dos membros da família. E se os solteiros estão convencendo os membros dos membros dos membros do Gênero oposto, eles devem apresentar uma certidão de casamento ou uma carta de aprovação formal de sua família.

“Essas medidas são implementadas no interesse da segurança e manutenção da harmonia na comunidade”, disse ele mais minuciosamente.

Um dos membros do pessoal, em condições de anonimato, disse que é uma boa decisão evitar o desconforto criado pelos singles da sociedade.

“Os solteiros fornecem certificados falsos de seus pais e, com base, eles se tornam inquilinos. E depois de algum tempo ocorrem alguns acidentes”, disse ele, acrescentando que é uma boa decisão, porque ele interromperá o “desconforto desnecessário na sociedade. “

Um aluno da LLB, que vive na sociedade, disse: “Eles também devem se concentrar nos controles de segurança e dar avisos àqueles que criam desconforto à noite. Isso reduzirá o desconforto desnecessário criado por alguns inquilinos e não afetará aqueles que estão vivendo pacificamente”.

“Existem vários incidentes que ocorreram no passado. Eu moro com meus amigos e conheço as regras e regulamentos, não tenho nenhum problema”, acrescentou outro aluno que vive na Torre 3 da Sociedade.

Conversando com a PTI, Kushwaha disse: “Essa não é a opinião do conselho, o presidente circulou sozinho.