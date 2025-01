Supremo Tribunal concede fiança a Asaram Bapu por motivos médicos até 31 de março e proíbe qualquer contato com seus seguidores

Em 7 de janeiro, o Supremo Tribunal da Índia concedeu fiança ao autodenominado deus Asaram Bapu por motivos médicos até 31 de março, em conexão com um caso de estupro ocorrido em 2013, de acordo com um relatório do PTI.

No início de 1º de janeiro, Asaram retornou à prisão de Jodhpur depois de ser libertado em liberdade condicional de 17 dias, que começou em 18 de dezembro, de acordo com um relatório da ANI.

Ele estava em tratamento em Pune, enquanto cumpria pena de prisão perpétua na Cadeia Central de Jodhpur no caso de agressão sexual de 2013. Anteriormente, o advogado Yaspali Singh Rajpurohit, representando Asaram, falou à ANI e confirmou que foi preso de acordo com as ordens do Tribunal Superior. .