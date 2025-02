Supremo Tribunal ouça

A Suprema Corte deve ouvir Ranveer Allahbadia em relação aos múltiplos assinados contra ele em relação à controvérsia ‘Índia recebeu latente’ amanhã, 18 de fevereiro. O apelo do YouTuber Beerbicep na Suprema Corte busca uma intervenção judicial contra esses FIR.

Ranveer Allahbadia, fundador do YouTube Canal Beerbiceps, nomeou o governo central, bem como os governos de Maharashtra e Assam, conforme pesquisado na petição.

Os FIRs foram registrados não apenas contra o Beerbiceps, mas também contra o comediante Samay Raina e outros participantes envolvidos no episódio, o que causou indignação pelo conteúdo transmitido.

À luz da situação, Ranveer Allahbadia expressou preocupação com sua segurança, citando ameaças a si e à sua família, e declarou sua intenção de cooperar totalmente com as autoridades policiais29.