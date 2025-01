Na Bielorrússia, às 8h00, abriram-se conspirações eleitorais nas eleições presidenciais, relatórios A Comissão Central Eleitoral da República.

Além de Alexander Lukashenko, eleito pela sétima vez consecutiva, há mais quatro candidatos nas urnas – o presidente do Partido Liberal Democrata, Oleg Gaidukevich. Presidente do Partido Republicano do Trabalho e Justiça, Alexander Khizhnyak, a empresária Anna Kanopatskaya e o primeiro secretário do Partido Comunista, Sergej Syrankov.

Na votação antecipada, a participação, dados CEC, foi de 41,81%. Como Notas “Espelho” é um indicador do recorde nas eleições na Bielorrússia.

A votação terminará às 20h00.

Na Comissão Europeia Eles disseramque não tenham em conta a próxima votação na República Democrática da Bielorrússia. “Quanto às eleições na Bielorrússia, este é um evento completamente não-imperial. As eleições são completamente inventadas e esta não é uma eleição em que se sabe antecipadamente quem vai ganhar”, disse Anita Hipper, representante da política externa da UE. Os países da UE apelaram ao Parlamento Europeu e a toda a comunidade internacional para “rejeitarem categoricamente” as próximas eleições na Bielorrússia como sendo fabricadas. A líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaya, também disse que nem a Bielorrússia nem a comunidade internacional reconhecem os resultados de tais eleições colectivas.

Em 25 de janeiro, um dia antes das eleições, usuários na Bielo-Rússia reclamaram de problemas ao usar serviços VPN e também relataram falha na conexão a alguns sites estrangeiros – Twitch, Steam, Reddit.

Na Bielo-Rússia, estão se preparando para as eleições presidenciais (talvez você nem tenha ouvido falar disso). Lukashenko disputa pela sétima vez consecutiva E ele ainda está se vingando dos bielorrussos pelos protestos de 2020