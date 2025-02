Todos os anos, em 2 de fevereiro, no dia da marmota, os habitantes de Panzatoni (Pensilvânia) vão para o Nob Gobbler, onde Phil mora. Segundo a lenda, quando uma margem vê sua sombra, o inverno se arrasta. Caso contrário, a primavera chega cedo. De fato, o inverno sempre termina em 20 de março, no dia do Equinox da primavera, independentemente da previsão de Phil, observa a CNN.

Phil o prevê novamente desde o final do século XIX, mas as previsões geralmente são incorretas. Desde 2005, ele só caiu em 35. No ano passado, ele previu no início da primavera e saiu: fevereiro e março de 2024 eram mais quentes do que o normal.

Os meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia Americano prevêem que a temperatura será maior em fevereiro do que a média na maior parte do país, especialmente no sul e leste. No entanto, o inverno pode passar pelo inverno no noroeste e em algumas áreas do meio oeste.

Neste inverno, a parte oriental dos Estados Unidos sobreviveu ao forte frio. Por exemplo, a inauguração do presidente foi a mais fria mais de 40 anos e o registro do registro caiu na costa do Golfo México. Para muitas cidades a leste do Mississippi, este foi um dos invernos mais frios.

No entanto, o inverno continua sendo as ervas mais rápidas do ano nos Estados Unidos. Isso se deve ao aquecimento global causado por emissões de gases de efeito estufa.