Surpresa em Punjab! Mulher leva 40 pontos quando cães vadios a atacam e mordem seu braço e rosto

Uma senhora idosa foi hospitalizada com ferimentos graves na quarta-feira após ser atacada por uma matilha de cães em Punjab. O incidente ocorre poucas semanas depois de outra mulher no estado ter sido atacada por cães enquanto fazia uma caminhada matinal em uma área isolada.

De acordo com uma reportagem do Times of India, o incidente ocorreu na área de Khanna, em Ludhiana, no início desta semana. A vítima trabalhava como faxineira quando os cachorros a derrubaram e começaram a mordê-la. Mais tarde, os residentes locais vieram em seu auxílio e a levaram ao hospital. Os médicos do hospital público confirmaram que a vítima precisou de aproximadamente 40 pontos após o ataque.