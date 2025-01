Vídeos virais de hospitais superlotados estão circulando nas redes sociais, onde as crianças recebem soro intravenoso (IV) enquanto os pais esperam ansiosamente que a condição de seus filhos melhore. Esses vídeos de ampla circulação têm gerado preocupação em todo o mundo, mas é importante ressaltar que a superlotação nos hospitais não se deve à gravidade da doença, mas sim a um grande problema estrutural do sistema de saúde do país.

Vamos descobrir a verdade por trás desses vídeos e imagens.

Os centros de saúde pública (PHC) na China são insatisfatórios, como afirma a investigação chinesa publicada no International Journal of Health Policy and Management. Na maioria dos países, as pessoas vão primeiro aos centros de cuidados primários para receberem serviços médicos antes de irem aos hospitais para tratar de doenças menores.