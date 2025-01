Survivor Season 48: 18 Concorrentes, um prêmio, US $ 1 milhão, o teste final em Fiji

A 48 Survivor Season 48 será a estreia em 26 de fevereiro de 2025, com um episódio de dois horas que será transmitido na CBS às 20:00 ET. A estréia começará a temporada com uma introdução ao novo grupo de naufrágios, que enfrentará o último desafio de sobrevivência nas Ilhas Fiji. A partir desse momento, a série de competições mudará para episódios semanais de 90 minutos a partir de 5 de março de 2025.

A temporada estará disponível para transmissão Paramount+, com acesso ao vivo e sob demanda por Paramount+com assinantes do Showtime e acesso ao dia seguinte para os assinantes essenciais da Paramount+.

Host Jeff Probst Jeff Probst retorna como apresentador do programa para esta nova temporada. Probst tem sido uma figura icônica da série, orientando os competidores por meio de desafios e conselhos tribais por muitos anos. Sua liderança e estilo de acomodação dinâmica continuam cativando os fãs em todo o mundo.

Localização de filmagens O pano de fundo da 48 da temporada de sobreviventes será novamente as impressionantes ilhas de Fiji. O elenco será forçado a se adaptar às condições difíceis da ilha enquanto competirá no jogo pela oportunidade do cobiçado título do Survor e um grande prêmio de US $ 1 milhão.

Esta temporada foi filmada imediatamente após o término do Survivor 47, garantindo que os náufragos não tivessem conhecimento prévio do que havia acontecido antes de entrar no jogo. Isso acrescenta um elemento de surpresa e estratégia à medida que os novos jogadores percorrem a competição, sem conhecer as curvas ou jogadores que os precederam.

O elenco: um grupo diversificado de concorrentes Dezoito náuseas novas competirão nos desafios exaustivos da nova temporada. Os jogadores vêm de várias origens, incluindo profissões como advogados, artistas de acrobacias, executivos de música, executivos de tecnologia, profissionais de negócios e bombeiros. Esses diferentes conjuntos de habilidades e experiências da vida adicionarão uma mistura emocionante à competição.

O elenco será dividido em três tribos, cada uma das quais consiste em seis jogadores. Cada tribo enfrentará uma concorrência feroz, com a resistência física e mental que está sendo testada em cada etapa. O objetivo final é divulgar, superar e superar os outros competidores para permanecer no jogo e ganhar o prêmio de US $ 1 milhão.

Apresentando o elenco Os 18 competidores, cada um com seu histórico exclusivo, serão introduzidos durante o episódio de estréia. Os participantes incluem:

Saiounia “Sai” Hughley

Cada naufrágio terá que cavar de maneira profunda e fisicamente enquanto luta contra os elementos, forja alianças e enfrenta jogadores rivais para garantir seu lugar como a última pessoa em pé.

